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Yıldırım: Tasvip etmemiz mümkün değil

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırı hakkında, "Böyle bir saldırıyı tasvip etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz. Hiçbir şekilde kanunsuzluğa izin verilmeyecektir" dedi.

21 Ağustos 2018 Salı 08:16
Yıldırım: Tasvip etmemiz mümkün değil

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesine ilişkin, "Ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancının, diplomatın, misafirlerin güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz." dedi.

Yıldırım, Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde milletle beraber sabah ve bayram namazını kıldıklarını belirterek, kurban keseceklerin de süratle camiden ayrıldığını söyledi.

Yıldırım, milletin bayramını tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Bu bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını cenabı Mevlamdan niyaz ediyorum. Bayramlar küslüklerin sona erdiği, kardeşliğin, sevginin, dostluğun, neşenin zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim ve dargınların barışmasını sağlayalım. Bayram vesilesiyle ülkemizin, milletimizin güvenliği için sınır boylarında, dağlarda, bayırlarda fedakarca görev ifa eden askerlerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, bütün kolluk kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun, muvaffakiyetler diliyorum. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afet ve felaketlerden Rabbim muhafaza eylesin."

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATEŞ EDİLMESİ

Yıldırım, bir gazetecinin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi ile ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz, hangi ülkeyle, nasıl olursa olsun, bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan, her türlü yabancının, diplomatın, misafirlerin, onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir, hiçbir şekilde kanunsuzluğa, yanlışa, bu ülkede izin verilmeyecektir."

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, basın açıklamasının ardından caminin avlusundaki Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini ziyaret etti ve dua okudu.

Gazetecilerle de bayramlaşan ve toplu fotoğraf çektiren Yıldırım, bir basın mensubunun kamerasını omzuna alarak poz verdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 08:16
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Binali Yıldırım
  4. bayram namazı

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