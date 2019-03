Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde üstüne müjde!

Yıldırım'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Sizi tebrik ediyorum, uzak görüşlülüğünüz için. O zaman hiç ihtimal vermiyordum. Sistem değişikliği gerçekleşince Başbakanlık artık sona erdi. Son Başbakan olarak dükkanı kapattık. Dolayısıyla Meclis Başkanlığı çok onurlu görev. Atatürk'ün koltuğu. 7 ayda elimden geleni yapmaya çalıştım. Parlamenter diplomasiyi güçlendirme adına. Parti gruplarında ayırım yapmadan. Parlamentonun gücü nasıl arttırılabilir bunun gayretine girdim. Ben icraattan gelen biriyim. Mühendisim. İş hayatım var. 1994'de sayın Cumhurbaşkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beraber olduk. İDO'yu genişlettik. Marmara'yı su yolu yaptık. İDO'yu dünyada kendi sıfında en büyük şirketi haline getirdik.

"Partimin gösterdiği her makam benim için şereftir"

Sayın Cumhurbaşkanımız cezaevine girince ben de bıraktım. Daha sonra partiyi kurduk. iktidara geldik. Tekrar şimdi icraata dönüyoruz. Bu sefer de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyız. Ben bilindik bir siyasetçi değilim. Benim siyasetteki muradım, amacım, insanlara faydam olması. İnsanlara hizmet edecek makam varsa büyük, küçük demem orada olurum. Partimin gösterdiği her makam benim için onurlu, şerefli makamdır. Yemek beğenmemezlik yapmam, iş beğenmezlik de yapmam. Benim açımdan samimiyetle söylüyorum en büyük makam, insanların gönlünde ve zihnindeki makamdır. Bu makamların hepsi bittiğinde insanlar içerisinde anlım ak, başım dik gezebiliyorsam, bana kucak açıyorlarsa yapılabilecek en güzel şey budur.

"İstanbul kendisini büyütürse Türkiye ekonomisi de büyür"

Burada bir iletişim kazası var. Sayın Ertuğrul Özkök'le söyleşi yaptık. Orada İstanbul ekonomisi Türkiye için ne anlama geliyor diye konuştuğumuzda, İstanbul Türkiye'de 100 TL vergi toplanıyor 49 TL'sini veriyor. Yani İstanbul olmasa Türkiye yok olur. O halde İstanbul'un ekonomisini canlı tutmamız lazım ki, Türkiye ekonomisi ayakta dursun ve büyüsün. Ekonomi büyüyünce dolayısıyla vergi gelirleri artacak. İstanbul verginin yarısını karşılıyorsa miktar olarak o da artmış olacak. Yüzde 50 destek veriyor Türkiye'ye, ama yüzde 10'un altında geri alıyor. Belediyelerin bütçesi vergi gelirlerinden veriliyor. Başka bir kaynağı yok. Anlatmak istediğim o. Yüzde 50'nin fazlasını veren İstanbul daha fazla mı vergi verecek. Böyle şey olur mu? Belediyelerin vergi koymak gibi bir hakları yok. Bunlar merkezi hükümetin işidir. İstanbul'un aleyhindeki konuyu nasıl savunurum, bu akla ziyan bir şey.

"Şimdi İstanbullular'ın karşısına 4.0 olarak çıkıyoruz"

94'den bu yana geçen 25 yılın sorumluluğu bize aittir İstanbul'da. İyisiyle kötüsüyle. Siz 94'ü hatırlarsınız. Çocuklarım ve torunlarım hatırlamıyor. 94'de İstanbul'da çöp, çukur, hava kirliliğini konuşuyordu İstanbul. Bu dahi yapılamıyordu. O tarihte birisi geldi 'Ben bunları yaparım' dedi. Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul bunlardan kurtuldu. Biz bu döneme İstanbul 1.0 belediyeciliği diyoruz. İlk versiyonu. Sonra İstanbul'da sosyal belediyecilik başladı. Destekler, kurslar başladı. İnsanların sorunlarıyla ilgilenilmeye başladı. Buna da biz İstanbul 2.0 belediyeciliği diyoruz. Daha sonra İstanbul'un temel projeleri, ulaşımla ilgili büyük projeler yapıldı.Buna da 3.0 diyeceğiz. Bunlar Marmaray, Avrasya Tüneli. Büyük projeler 7 tepeli İstanbul'a 7 proje yaptık. Hızlı Tren, Üçüncü Köprü, Osmangazi Köprüsü, Yeni İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara yolu. Şimdi İstanbulular'ın karşısına İstanbul 4.0 diye çıkıyoruz.

"Bu mimarinin sürdürülebilir bir şey olmadığını düşünüyorum"

Şimdi yazılım, yapay zekayı kullanacağız. Büyük veri her şeyi değiştiren bir şey. Şunu demek istiyorum, bugünün ihtiyaçları ile dünün ihtiyaçları aynı değil. Zaman değişiyor başka ihtiyaçlar çıkıyor. Bunları karşılamak da bu şehri yönetenlerin görevi. Orada sadece bir nokta var imar konusu. İmar konusunda kendimizi muhasebeye çekmemiz lazım. İmar dikey yapılaşmada görsel kirliliğin oluşmasında birtakım aymazlıklar oldu. Bunu Cumhurbaşkanımız da itiraf etti, özeleştiri anlamında. Bütün belediyelerin, 39 ilçe bir büyük şehir var. Burada da bir işbirliği var. Yoksa bir belediyenin istemesiyle, büyük şehirin istemesiyle olmaz bu iş. 12 tane kurum imar yetkisine sahip İstanbul'da. Bunun sürdürülebilir bir şey olmadığını görüyorum. Yetki alanlarını sınırlandırma konusunda bir mücadele içinde olacağım. Bunun sözünü verebilirim.

"Buna karşı bütün gücümle direneceğimi söyleyebilirim"

İstanbullu'ya şu sözü veriyorum, sizin huzurunuzda. İstanbullular böyle bir karar verirse, plan tadilatı dosyaları belediye meclisinin ilk gündem maddesi olmayacak. Bu işi bilenler ne demek istediğimi anlıyor. Bir rantını doyma noktasına kadar almış olan bir yerde gözümüze bir şey kestiriyoruz. 'Şuraya 24 katlı bir bina yapayım, voleyi vurayım'. Bir çirkinlik abidesi olarak yükseliyor. Çevredeki binaların hakkını, hukukunu da ortadan kaldırıyor. Bu olmayacak. Buna karşı bütün gücümle direneceğim. İmar çirkinliği dediğimiz şey de bundan oluyor. Bunun önüne geçtiğimizde hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.

"Sipariş üzerine ranta karşı sıfır tolerans göstereceğim"

Bizim New York'ta Türk Evi'ni yıktık, 2 sene bekledik. Hava hakkı var. Hepsine para verdik. Onlar hayali olarak bina yaptığını farzediyorlar. Rantı onlara dağıtıyor ondan sonra başlayabiliyorsunuz. Şehir bir rant üretecekse herkesin ve kamunun menfaatine olmalı. Sipariş üzeri birisine rant üretecek işler konusunda sıfır tolerans olacağını söyleyebilirim.

"Raylı sistem hedefi gerçekleştiğinde Londra'yı geçiyoruz"

Bu benim çok iddialı olduğum konu. Türkiye'de ulaşım, altyapı problemini büyük oranda çözdüm. 2002'de Türkiye altyaphı gelişmişliği bakımından dünya sıralamasında 39.ydu. Şimdi 9. sırada. İstanbul hariç 80 il ölçeğinde altyapı, yollar, havaalanları, internet altyapısı çok gelişti. İstanbul'da bunu haydi haydi yaparız. Bunun yolu toplu taşımanın hem konfor olarak hem de erişilebilirlik adına geliştirilmesi lazım. Kırmızı hatlar 5 yıl içerisinde yapılacak hatlar. İstanbul'un metro ağı 518 kilometre olacak. Şu anda 170 kilometreydi. Geçtiğimiz hafta Gebze-Halkalı banliyo hattını açtık. Şimdi 285 kilometre yapılacak hatlar var. Bu da ortalama her yıl 50 kilometre minimum metre yapmak gereklidir. Biz raylı sisteme Londra'yla beraber başladık. Sultan Hamid döneminde. 600 metre yaptık bıraktık. Bizim hedefimiz gerçekleştiğinde Londra'yı geçiyoruz.

"Akan ve katlanılabilir trafik vaadediyorum"

Bizden önce Boğaz'dan geçiş 2 taneydi, bizimle 5 tane oldu. Şunu vaadediyorum İstanbullular'a, kim 'Ben İstanbul trafiğini yüzde 100 çözerim' diyorsa buna inanmayın. Ben akan ve katlanabilir bir trafik vadediyorum. Bunun yolu metro. Şu anda metronun payı yüzde 18. Biz bunu yüzde 48'e çıkaracağız. Yüzde 30 artmış olacağız. Yollardan yüzde 30 trafiği çekmiş olacağız. Her gün 36 dakika erken eve gideceksiniz anlamına geliyor. Yıllık 22 milyar lira bir kaybı var bunun bize. Bu parayı başka işlerde kullanacağız. TEM'in altıyla sahil arasında nüfusun yüzde 80'i yaşıyor. Bu bantta yapacağımız projelerle vatandaş evinden çıkıp 750 metre her yöne gittiğinde bir metro istasyonuna erişebilecek, ölçü bu. Bu yeter mi, yetmez. Bu işin omurgası. Buna ilave şu anda yollar otopark olarak kullanılıyor.

"İki metro ağının buluştuğu yerlere otoparklar yapılacak"

Buradaki oranı azaltacağız. Yeni dönemde 343 bin otopark yapma planımız var 39 ilçede. Ağırlıklı olarak aktarma merkezlerinde. İki tane metro ağının yan yana geldiği, otobüs veya minibüslerin bulunduğu yerlerde aktarma merkezi yapacağız. Orada park olacak. Siz aracınızı oraya bırakıp binip İstanbul'un her yerini dolaşacaksınız. Her mahallede, her yerde kamu binalarının altında, üstünde otoparkı yaptığınızda özel araca çıkış azalacak. Orada bir tasarrufumuz olacak. Bu bir dönemle bitecek iş değil. Uzun süreden beri otopark yapılacak diye ruhsat verilen binalar otopark yapmadı. Belediyelere bir maktu ödeme yaptı. Bu sorunlar önümüze geldi. Şu anda 1 milyon 750 bin park yeri ihtiyacımız var. Toplu taşıma kullanırsak bu azalacak.

"Akıllı şehir uygulamalarını gençlerle yapacağız"

Elimizde her gün milyonlarca bilgi toplanıyor, insanlara ve şehre ait. Bu bilgileri biz işleyemiyoruz. Akıllı şehir yönetiminde, akıllı trafik sistemi de var. orada gelecek nesnelerin internetini kullanarak trafik idare edilecek. Işığa bakacak, araca bakacak, birbiriyle tutturuyorsa hadi geç diyecek. Orada beklemenin anlamı yok. Yeşil dalga hareketi diye ifade edilebilir. Bunların hepsi yazılım, kodlama, veri analizi, veri sentezini gençlerle yapacağız. Gençlere benimle kanka olmaya var mısınız dedim. Gençler bilişimin içinde doğdu. Onlar dijital yerli, sen ben dijital göçmeniz. Onlar zaten akıl terini dökecek kapasiteleri var. Onlara fırsat sunacağız. Bayrampaşa'da kuracağımız teknoloji üssüyle beraber gençler buraya gelecekler, bir kısmını belediye olarak akıllı şehir uygulamalarıyla istihdam edeceğiz. Buna yılda 500 milyona kadar girişim sermayesi aktaracağız. Bir kısım da kendi projelerini ortaya koyacaklar, sermayesi olanlarla onları buluşturacağız.

"İstanbul'a fiber ağını 100 bine çıkaracağız"

Bütün bunları yaptığımızda bugünkü trafik sıkışıklığı yüzde 18'e düşecek. Bir de ulaşım asistanı var. Bunun üstüne 241 tane nokta tespit ettik. Bunlar trafiğin düğümlendiği yerde. Burada geometrik düzenleme yapacağız. Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu'nda internet niye yok? Bu maalesef belediye başkanlarının vizyonuyla ilgili. Fiber ağların yapılması için kazmak lazım. Buna müsade etmiyorlar veya büyük paralar istiyorlar. Biz telefonu çeviriyorduk, karın gurultusu gibi bir ses geliyor, sonra düşüyordu. Şimdi İstanbul'da bu acil ihtiyaçtır. Başından beri bunu bir ticaret olarak görmemek gerekiyor. Bunu bir araç olarak görmek gerekiyor. Yollar para kazanmak için yapılmaz, trafik para kazanır. İstanbul'un fiber ağını 100 bine çıkaracağız. Daha fazlası yapılsa zararı yok, fazlası var.

"Bunu bu dönem yapmazsak tekrar ikinci lige razı oluruz"

Şehir daha sonra bunu yapmak için büyük maliyet öder. Hollanda'da, Fransa'da yapıyorlar. Buradaki iş dönüp dolaşıyor nesnelerin iletişimine bağlı. İnsanlar araçları yönetiyordu, şimdi başka araç aracı yönetecek. Burada insan aklı yine yönetici olacak. Bunun için fiziki altyapının tamamen gözden geçirilmesi lazım. Yeni nesil akıllı araçlar var. Birden küt diye durdu. Bunu algılıyor ve yapıyor. Bu artık normal akışa dönecek. O kadar sistematik bir şey ki, biz bunu metrobüs araçlarına uygulasak kapasite yüzde 50 artıyor. Hiçbir şey yapmadan. Onların mesafeleri otomatik oluyor, durağa gelişleri otomatik ayarlanıyor. İnsanı ortadan kaldırdığınızda. Aslında siz aksine bir şey demedikçe kurgulanmış bir aptal. Devamlı aynı şeyi yapıyor. Bunu İstanbul hak ediyor. Mutlaka başarmamız lazım. Bunu yapmazsak bu dönem ikinci lige razı olmamız lazım.

"İstanbul'a doğalgazda yüzde 10 indirim yapabiliriz"

Yüzde 40 indirim. Tamam yapalım da nereden finanse edeceğiz. İETT destekleniyor. Suyu destekle, gazı destekle, ulaşımı destekle, İstanbul'un temel yatırımlarını neyle yapacağız? En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Onun için sürdürülebilir olması çok önemli. Burada verimlilik, rasyonaliteyi gözardı etmemek lazım. Bunlara dikkat edeceğiz. İlk yaptığımız hesaplara göre doğalgazda yüzde 10 indirim yapılabilir. Elektrikle ilgili sorunumuz var. İstanbullu ciddi anlamda elektrik tüketimi var. En fazla abone İstanbul'da var.

"Vatandaşın elektrik faturasının düşmesi için ilgileneceğim"

Toplam elektrik faturası 2 lira ise 1 lira lüzumsuz maliyet var. İstanbul Belediyesi'nin yetkisinde değil ama bunun için uğraşacağım. Bu rahatsızlık beni ilgilendirmez hükümetin işi diyemem. 7 milyon üzerinde abone var. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bir karar aldı. Şu anda 4 kişilik bir aile için 150 kilovata kadar 80 TL devlet karşılıyor. Gelir testinden geçemeyen sosyal destek alan aileler.

"Borçlanmada sıkıntılı bir durum yok"

Yaklaşık 2,5 milyar dolar veya 14,5 milyar lira borç söz konusu. 14.6 milyar borcu var. Borçlanma kapasitesi herhangi bir ekonomik dengesizlik olmayacak kadar 13 milyar daha borçlanma kapasitesi var. Dolayısıyla sıkıntılı bir durum yok. Şehir içi trafik günden güne artıyor. Mahmutbey gişelerindeki yığılma herkesin dikkatini çekiyor. Başbakan iken Bakana talimat vermiştim. Şimdi artık geçerken yukarıda taklar var, oradan okunarak geçiliyor. Şunu da gözden geçirme zamanı geldi. İstanbul'un girişleri buradan başlıyor.

"Ana caddelerde ücretsiz internet erişimi sağlanacak"

Bir tane AKM de Anadolu yakasında olacak. Anadolu Kültür Merkezi. Orada da insanlar hayat yaşanan İstanbul dediğimiz daha ziyade Avrupa yakasında ağırlıklı. Bu da trafik sorununu oluşturuyor. İnsanlar niye oradan oraya gelsinler. Oraya da bir tane kuracağız. Ayrıca 18 tane yeni kültür merkezi yapacağız. Gençlik merkezlerinde üniversite öğrencileri ücretsiz yararlanacak. Kıraathaneler zaten açılıyor. Yarı kitaplık ders alanları olacak. İstanbul'un en büyük problemi, aydınlatılmış bir şehir değil. Şehirlerin gelişmişliği gece nasıl gözüktüğüne bağlı. İstanbul'u gecesi de gündüz gibi bir şehir haline getireceğiz. İstanbul kendi enerjisini kendi üretecek. Çöp işlemeden bunu yapıyoruz. Yüzde 60'a kadar İstanbul kendi elektriğini kendi karşılayacak. Bu daha fazla aydınlatma demek. Gece pırıl pırıl bir şehir olacak. İnsanlar geç saatlere kadar da sokakta kalabilecekler. 927 tane çeşmesi var şu anda. Hepsini akar hale getireceğiz. Sebilnet koyacağız. Yani wifi internet erişimi olacak. 2 yıl içerisinde İstanbul'un tamamında wifi erişimi ücretsiz olacak. Ana güzergahları kastediyorum. Bu çok büyük bir proje. İstanbul'da Avrupa'nın en büyük müzesini yapacağız...