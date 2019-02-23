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Yıldırım'dan "İstanbul'a 23 Mavi Bayraklı Plaj" sözü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında şehre, 9'u Anadolu, 14'ü Avrupa Yakası'nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırılması hedefleniyor- Yıldırım'ın sözünü verdiği projenin gerçekleşmesi durumunda İstanbul da dünyadaki trend plaj şehirleri arasındaki yerini alacak

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:02
Yıldırım'dan "İstanbul'a 23 Mavi Bayraklı Plaj" sözü

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında şehre, 9'u Anadolu, 14'ü Avrupa Yakası'nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avrupa'da plajların temizlik ve güvenlik kalitelerinin belirlenmesi için kabul edilen en önemli standart olan Mavi Bayrak'ın İstanbul'da dalgalanacağı belirtilerek, Yıldırım 23 Mavi Bayraklı plaj sözü verdiği aktarıldı.

Dünyada hızla yükselen trendin çevresi şehirlerle sarılmış kent plajları olduğu vurgulanan açıklamada, dünyanın en güzel plaj şehirlerinin başında Barcelona, Los Angeles, Şangay, Sidney ve Nice'in yer aldığı ancak 170 kilometrelik sahil şeridine sahip olmasına rağmen İstanbul'un dünyada adı geçen plaj şehirlerinden biri olmadığı anlatıldı.

Yıldırım'ın sözünü verdiği projenin gerçekleşmesi durumunda İstanbul'un da dünyadaki trend plaj şehirleri arasındaki yerini alacağı vurgulanan açıklamada, "Mavi Bayrak programı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE- Foundation for Environmental Education) tarafından veriliyor. Deniz suyunun temizliğinden plajın düzenine, can güvenliği önlemlerinden cankurtaran zorunluluğuna, hatta plajdaki çöp kutularının kaç metre uzakta bulunması gerektiğine kadar çok sıkı 33 kriterin tamamının karşılanması durumunda şehir plajlarına Mavi Bayrak asılmasına izin veriliyor. Düzenli olarak yapılan kontrollerde kriterlerden birinde bile sorun görülürse bayrak geri alınıyor." ifadelerine yer verildi.

- Kadıköy ve Bakırköy'deki halk plajları da Mavi Bayraklı olacak

Açıklamada, Antalya'nın Mavi Bayrak dalgalanan 200 plajıyla dünyada zirvede yer alırken, 2016'da 3 bayraklı plaja sahip olan İstanbul'da bugün herhangi bir Mavi Bayraklı plajın bulunmadığı, Bakırköy ve Büyükçekmece'de Mavi Bayrak'ın dalgalandığı iki marinanın mevcut olduğu belirtildi.

Yıldırım'ın kente mavi bayraklı plajları kazandırma sözünün önemine dikkat çekilen açıklamada, 15 milyondan fazla insanın yaşadığı bir metropolde deniz suyunu ve plajları Mavi Bayrak standartlarına uygun hale getirmek için çok ciddi bir yatırıma ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 23 Mavi Bayraklı plajın 9'unun Anadolu, 14'ünün ise Avrupa Yakası'nda olmasının hedeflendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Plajlardan en dikkat çekici olanları ise her iki yakanın da en yoğun nüfuslu bölgelerinde bulunan Kadıköy ve Bakırköy'deki halk plajları. İstanbullunun güvenle denize girebilmesi için üzerinde çalışılması gereken en önemli kriter ise atık suların arıtılması. Yıldırım, atık suyun yüzde 90'ını ileri biyolojik atık tesislerinde arıtmayı vadediyor. Bu, atık suların neredeyse içme suyu standardına yakın bir standarda getirilmesi anlamına geliyor. Böylece denizlerdeki kirlilik tarih oluyor.

İstanbul'un kuzey kıyılarında denize güvenle girilebilmesi için Avrupa Yakası'nda 42, Anadolu Yakası'nda ise 25 kilometrelik plaj ve rekreasyon alanları oluşturulacak. Yıldırım'ın 'Kesintisiz Kıyı' projesi kapsamında kıyı şeridi kesintisiz ve engelsiz olarak 15 milyon İstanbullunun erişimine açılıyor. Yeşil Ağ projesiyle entegre olan bu proje sayesinde yeşil ile mavi buluşuyor. Deniz teleferikleri, yüzen platformlar, yüzer yaya yolları ile İstanbullu mavi ile hasretini giderecek. Sarıyer Yenimahalle'den Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi'ne, Beykoz Yalıköy Mahallesi'nden Pendik Kaynarca Mahallesi'ne kadar toplam 87 noktada kesintiye uğrayan kıyı şeritlerinin bütünleştirilmesi sağlanacak."

Kentte oluşturulması planlanan Mavi Bayraklı 23 plaj ise şöyle:

- Şile Ağlayankaya - Uzunkum Plajı Arası Koy

- Şile Uzunkum Plajı

- Şile Uzunkum Plajı Kamp Yeri Önü Doğu Tarafı Arka Deniz

- Şile Kabakoz Akçakese Arası

- Şile Ağva Halk Plajı 3

- Şile Kilimli Koyu

- Çatalca Yalıköy Doğu Tarafı

- Silivri Deniz Otel Arkası

- Silivri Gümüşyaka Plajı 1 (Batı)

- Silivri Kınalı Tatil Köyü

- Silivri Semizkum

- Silivri Park Köy Sitesi Önü

- Silivri Celaliye Mevki 2 Doğu

- Silivri Celaliye Princess Otel Önü

- Silivri Kamiloba Mevki

- Büyükçekmece Başkanlık Yazlık Mevki Önü

- Sarıyer Tarabya Plajı

- Sarıyer Rumeli Kavağı Plajı

- Beykoz Poyraz Plajı

- Bakırköy Yeşilköy International Hospital Önü

- Bakırköy Yeşilköy Çiroz Plajı

- Kadıköy Suadiye Plajı

- Kadıköy Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:02
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. İstanbul'a 23 Mavi Bayraklı Plaj
  3. proje

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