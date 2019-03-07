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Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kuruluş tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceye dayanıyor. Dolayısıyla bunlar bizim markalarımız. Amacımız da İstanbul'un markalarının sayılarını artırmaktır"

07 Mart 2019 Perşembe 18:51
Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kuruluş tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceye dayanıyor. Dolayısıyla bunlar bizim markalarımız. Amacımız da İstanbul'un markalarının sayılarını artırmaktır." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Yıldırım'ı Kadıköy'deki Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Bilecik ve Sertaç Komsuoğlu karşıladı.

Yönetim Kurulu Çalışma Ofisinde gerçekleşen ziyarette, Yıldırım, ilk milletvekili olduğu 6 Kasım 2002'de oynanan maçta Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiğini hatırlattı.

Ali Koç Yıldırım'ı 14 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasına davet etti.

Yıldırım, gittiği maçlarda Galatasaray'ın yenildiğini belirterek, "Galatasaraylılar bana 'Aman sen bizim maçımıza gelme' diyorlar." dedi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı ile ilgili bilgi veren Koç, "Stattaki 'okul açık' dediğimiz tribünün altındayız. Yan tarafta yakın zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tahsis edilecek bir arazi var. Siz, konuyu biliyorsunuz. Burasıyla şöyle övünüyoruz: Fenerbahçe'nin emeğiyle, teriyle, parasıyla yapılmış bir stat. Daha da önemlisi, bundan sonra ülkemizde statlar yapılmaya başlandı. O zamanın ekonomik şartlarıyla böyle bir stadın yapılması kolay değildi. Buranın bir başka özelliği, Fenerbahçe Spor Kulübü, 100 senedir aynı yerde oyuyor. Fenerbahçe'nin iftihar ettiği bir yere sizin teşrif etmeniz bizim için büyük bir onur. Yoğun çalışmalarınız var. Sizi izliyoruz, dinliyoruz. Kendinize has üslubunuzla da mizahi bir yaklaşımınız var. O da bizi keyiflendiriyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Kadıköy'de seçim çalışmaları yürütürken Fenerbahçe'yi ziyaret etmek istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kuruluş tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceye dayanıyor. Dolayısıyla bunlar bizim markalarımız. Amacımız da İstanbul'un markalarının sayılarını artırmaktır. İstanbul, sadece bir şehir değil, aynı zamanda Türkiye'yi geleceğe taşıyan bir lokomotiftir. Ülkemize gelen turistlerin üçte biri İstanbul'a geliyor. Toplanan her 100 liralık verginin 50 lirasını İstanbul sağlıyor."

İstanbulluların teveccüh gösterip kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmeleri halinde pek çok projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"16 yılın verdiği birikim, tecrübeyle gelecek yıllarda çok güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. İstanbul, bir mega kent. Bütün kalabalık şehirlerde olduğu gibi İstanbul'un da bir numaralı problemi trafik. Tabii ki, bunu çözecek projelerimiz var. Bunu Türkiye'de çözdük, İstanbul'da da rahatlıkla çözebiliriz. Esasen 7 tepeli İstanbul'a geçtiğimiz 15 yılda 7 büyük eser kazandırdık. Bunlar; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni, Kuzey Marmara Otoyolu.. İstanbul-İzmir Otoyolu, Bursa'ya kadar açıldı. Kalan kısmı da bir sene içinde başlamış olacak. İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakikaya inecek. Bu çok müthiş bir şey. Altyapıda sıkıntımız yok. Dolayısıyla artık daha mikro düzeyde; gençlere, kadınlara yönelik yatırımlarımız devam edecek. Katma değerli ürünlere, markalara ihtiyacımız var. Bu da biraz bilişimle, yenilikçi teknolojilerle olacak. Bunun da ustası gençlerdir."

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan'ı tanıtarak, "Kadıköy'e kadın eli değecek." diyerek sözlerini noktaladı.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantının sonunda Yıldırım, kulübün şeref defterini imzaladı.

Ali KoçBinali Yıldırım'a forma hediye etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:51
  1. Ali Koç
  2. Binali Yıldırım
  3. Fenerbahçe
  4. İbb
  5. Spor kulübü
  6. Şükrü Saraçoğlu Stadı

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