Yıldırım'dan dolar açıklaması: Savaşa dönüştü!
TBMM Başkanı Yıldırım "ABD'nin başlattığı birtakım yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz" dedi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:52
Dolar üzerinden Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik savaş ile ilgili konuşian TBMM Başkanı Yıldırım: “Her gün gelişen ve umut vadeden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur.” dedi.
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