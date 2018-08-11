Yıldırım'dan dolar açıklaması: Savaşa dönüştü!

Dolar üzerinden Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik savaş ile ilgili konuşian TBMM Başkanı Yıldırım: “Her gün gelişen ve umut vadeden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur.” dedi.