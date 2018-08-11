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Yıldırım'dan dolar açıklaması: Savaşa dönüştü!

TBMM Başkanı Yıldırım "ABD'nin başlattığı birtakım yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz" dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:52
Yıldırım'dan dolar açıklaması: Savaşa dönüştü!

Dolar üzerinden Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik savaş ile ilgili konuşian TBMM Başkanı Yıldırım: “Her gün gelişen ve umut vadeden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur.” dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:52
  1. binali yıldırım
  2. dolar

YORUM YAZ

  • AlperAlper2 sa önce
    Ülkeyi emperyalizmin oyuncağı haline kim getirdi?Herkeze en zenginden başlayarak servetini nasıl elde ettiği sorulmalı.Temiz tek tük insan bulursanız,krizin kaynağı anlaşılır,işin içinde iç güçler varmı,yok mu o zaman göreçeğiz.Türkiye buna varsa kurtulur,yoksa çoktan bitmişiz de birisi üfleyince yıkılıyoruz.
  • bilobilo2 sa önce
    adı üstünde dolar dolar da boşalır da
  • saddisaddi2 sa önce
    İSTİKRAR İÇİN OY İSTEDİNİZ. LAKİN TEK REEL İKTİSAİD YATIIRM YAPMADINIZ. SİLGİ BİLE İTHAL GELDİ. RANTİYEYİ SONUNA KADAR AÇTINIZ. RANTÇILAR LÜKS ARABALARA 2 MİLYINLUK REZİDANSLARA TAŞINDI. OLACAĞI BUYDU.LÜKS İTHALATI ACİLEN DURDURUN. DURDURUN Kİ AVRUPANIN DA ABD NİN DE DA CANI YANSIN.
  • hsyn2802hsyn28022 sa önce
    Yemişim küreseli sayın yetkili. Türkiye savaşa girdi vede yeniliyoruz şu anda
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