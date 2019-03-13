Yıldırım'dan Demet Akbağ'a başsağlığı
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşinin vefatı dolayısıyla tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ'a başsağlığı diledi13 Mart 2019 Çarşamba 13:18
İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak, trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika için başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Binali YIldırım, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla aradı. Yıldırım, Akbağ'a başsağlığı dileklerini iletti.
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Güzelyalı ilçesinde trafik kazası geçirmiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetmişti.
YORUM YAZ