Yıldırım'dan Demet Akbağ'a başsağlığı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşinin vefatı dolayısıyla tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ'a başsağlığı diledi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak, trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika için başsağlığı diledi. Alınan bilgiye göre, Binali YIldırım, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla aradı. Yıldırım, Akbağ'a başsağlığı dileklerini iletti. Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Güzelyalı ilçesinde trafik kazası geçirmiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.