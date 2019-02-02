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Binali Yıldırım'dan Çipras ve Yunanistan açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesindeki bir ziyaret çıkışında gazetecilerin kendisine sorduğu soruları yanıtladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:57
Binali Yıldırım'dan Çipras ve Yunanistan açıklaması

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım 5-6 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tuzla Rumelileri Derneği çıkışında bir gazetecinin sorduğu, "Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyaretinin İstanbul ayağında Heybeliada'daki ruhban okulunu ziyaret edecek. Bu anlamda bu okulu ziyaret eden ilk Yunanistan Başkanı olacak Çipras. Neler söylersiniz" sorusuna, Binali Yıldırım, "Yunanistan ve Türkiye iki komşu ülke. Zaman zaman Ege denizi üzerinde bazı anlaşmazlıklarımız olsa da aynı denizi paylaşıyoruz, aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşıyoruz. Komşunun komşu üzerinde hakkı vardır. Biz Yunanistan ile husumetleri azaltmayı politik olarak benimsiyoruz. Geçmiş dönemde Çipras 2 kez geldi. Daha sonra Sayın Mehmet Müezzinoğlu bakanımızın da bakanlığı sırasında bize de Yunanistan'a 2017'de bir ziyaret yaptık. O ziyaret de hem Atina'ya hem de batı Trakya'da kardeşlerimiz ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Sayın Çipras sefa geldi, hoş geldi. Ona Türk misafir severliğin bütün gereklerini yapılacaktır. Ziyaretinin programı nedir bilmiyorum. Biz gelen misafirimizin en iyi şekilde vakit geçirmesi için gereken hassasiyeti gösteririz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:57
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
  4. açıklama
  5. Türkiye
  6. Yunanistan

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