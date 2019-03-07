Sabah namazını Çamlıca Camii'nde kılan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

'Muhteşem bir eser'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, 'İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş' ifadelerini kullandı.

Yıldırım şunları söyledi:

"Yapımında emeği olan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cami hakikaten İstanbul'un heybetini, güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak. Üç ayların başlangıcı olması dolayısıyla Regaip vesilesiyle ilk ibadete açıldı. Sabah namazıyla birlikte yoğun bir cemaatle namazımızı eda ettik. Bir çok özelliği var. Bunları minarelerinde, kubbesinde, diğer aksamlarında bir çok ilkleri barındırıyor. Ben bu kadarını söyleyeyim, ileride bunları öğreneceksiniz."



