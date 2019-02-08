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Yıldırım'dan, Beykoz'da esnaf ziyareti

Binali Yıldırım:- "Hanım kardeşlerim, sizlere çok önemli görev düşüyor. Sizde bu heyecanı gördükten sonra en ufak bir tereddüdüm yok. Beykoz'da rekoru şimdiden görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun"

08 Şubat 2019 Cuma 17:36
Yıldırım'dan, Beykoz'da esnaf ziyareti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camisinde kılan Yıldırım, namazın ardından ilçede vatandaşlarla bir araya geldi, esnafla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

AK Parti Kadın Kolları seçim standını ziyaretinde Yıldırım, seçime sayılı günler kaldığını hatırlatarak "AK kadınlar, sayılı günler var. Beykoz'da rekora var mısınız. 31 Mart'ta Murat Aydın'ı belediye başkanımız yapacak mıyız? Yanında beni de unutmazsınız değil mi?" diye seslendi.

Kadınların yeri gelince Nene Hatun olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız 15 Temmuz'da meydanları doldurur. Kadınlarımız, analarımız, eşlerimiz kurtuluş mücadelesinde de askerin, kahraman Mehmetlerin en büyük destekçisidir. Dolayısıyla değerli hanım kardeşlerim, sizlere çok önemli görev düşüyor. Sizde bu heyecanı gördükten sonra en ufak bir tereddüdüm yok. Beykoz'da rekoru şimdiden görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gayretlerinizin devamını diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

- Rüyasında görmüş

Yıldırım, daha sonra bir diş kliniğinde bulunanların pencereden yaptıkları davet üzerine, kliniği de ziyaret etti. Klinikte doktor İsa Demir, Yıldırım'a asistanı 22 yaşındaki Elif Pirdağ'ın dün gece gördüğü rüyasını anlattı.

"Elif Pirdağ sizi dün gece rüyasında görmüş. Namaza gelip, kliniğe uğramışsınız." sözleri üzerine Yıldırım, Elif Pirdağ'a, "Sen 31 Mart için de bir şey söyle." diyerek, espri yaptı.

Yıldırım, klinikteki vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:36
  1. Beykoz
  2. esnaf
  3. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
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