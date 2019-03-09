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Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na bomba gönderme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen Beylikdüzü'nde yaptığı açıklamada, "Beylikdüzü, şöyle yeşil böyle yeşil, göklere uçuruyorlar. Ben gelirken yeşillik görmedim. Siz gördünüz mü? Binalardan başka bir şey gözükmüyor. Yakuplu'da yeşil alan hasreti var mı? Kim çözer? AK Parti çözer." dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:13
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na bomba gönderme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Beylikdüzü'ne metro gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı Limanı'ndan, Esenyurt'a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Beylikdüzü'ndeki Işıldak Kültür Sarayı'nda, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle bir araya geldi. 

'Ben geldiğimde yeşil alan görmedim'

Toplantıda konuşan Yıldırım, Beylikdüzü'nün, İstanbul'un son yıllarda gelişen bir ilçesi olduğunu ifade ederek, "Beylikdüzü, şöyle yeşil böyle yeşil, göklere uçuruyorlar. Ben gelirken yeşillik görmedim. Siz gördünüz mü? Binalardan başka bir şey gözükmüyor. Yakuplu'da yeşil alan hasreti var mı? Kim çözer? AK Parti çözer." diye konuştu. 

Yıldırım, Beylikdüzü'nün de diğer ilçeler gibi ulaşım sorunu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Beylikdüzü'ne metro gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı Limanı'ndan, Esenyurt'a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz. İstanbul sıradan bir şehir değil, Türkiye'nin özeti ve üreten şehridir. İstanbulsuz Türkiye düşünülemez. Bunun için İstanbul Hazreti Peygamberimizin müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal'in işgalden kurtardığı, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı bir şehirdir. Şimdi İstanbul, cumhuriyetimizin 100. yılına giderken yeni bir rekora hazır mısınız? 31 Mart'ta genç, yakışıklı başkanımız Mehmet Necati Işık'ı başkan yapıyor muyuz? Bu arada beni de unutmayın."

Yıldırım, Kürt vatandaşların oyları üzerinden "alış-satış yapanlara" en güzel cevabı Beylikdüzü'nün vereceğini belirterek, "Beylikdüzü, 31 Mart'ta bütün bu hayal kuranların hayalini yıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:13
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Binali Yıldırım
  4. Beylikdüzü metrosu
  5. Ekrem İmamoğlu

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