Binali Yıldırım'dan anket açıklaması: En doğru...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, en gerçek ve en doğru anketin seçim sandığından çıkan sonuç olduğunu belirterek, "İstanbul'a, İstanbullulara güveniyorum. İstanbul'da yaşayan, sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İstanbul'un geleceğini arayan bütün seçmenlerin desteğini talep ediyorum." dedi.

Bir gazetecinin, İstanbul'daki servisçilerin, taleplerine ilişkin bir açıklama yaptığını hatırlatarak, "Servisçilerin talep ve çağrılarına cevabınız ne olur?" sorusu üzerine Yıldırım, servisçilerin isteklerinden haberdar olduğunu ifade ederek, İBB Başkanı ile görüşeceğini söyledi.

Okul servisçileri açıklaması

İstanbul'da 60 binin üzerinden servisçi esnafının bulunduğuna ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunlar, İstanbul'un öğrencilerini, çalışanlarını ve yükünü taşıyor. Büyük hizmet ifa ediyorlar. Dolayısıyla servisçilerimizin sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı bugüne kadar gösterdik. Bugünden sonra da göstereceğiz. Talepleri makul talepler. İstanbul kart izin belgesinin 10 yıldan 30 yıla çıkartılması talebi, yerine getirilecek bir şey. Bu konuda, yeni kart alıp, servis hizmetine girmek isteyenlerin gelişi güzel de İstanbul Koordinasyon Merkezi (UKOME) marifetiyle, servisçilerin temsilcilerinin de bulunacağı, bir kararla yapılması ve bu şekilde arz talep dengesinin sağlanmasını önemsiyoruz. Öncelikle, konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşeceğim. Bu konuda yapılması ve alınması gereken kararların alınmasını sağlayacağız."

Anket sonuçları hatırlatıldı

Bir önceki seçimde sonuçları en iyi tahmin eden araştırma şirketinin yaptığı ankette kendisinin önde gösterildiği hatırlatılarak "AK Parti'nin sürekli olarak çıtayı yükselttiğini söylediniz. Bu seçimler için sizin bir çıtanız var mı, nedir hedefiniz?" şeklindeki bir soruya Yıldırım şu cevap verdi:

"Çıtam, İstanbulluların 31 Mart'ta verecekleri destektir. En gerçek, en doğru anket, seçim sandığından çıkan sonuçtu. İstanbul'a, İstanbullulara güveniyorum. İstanbul'da yaşayan, sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İstanbul'un geleceğini arayan bütün seçmenlerin desteğini talep ediyorum. Ayrıştırmadan, herkesi kucaklayan, herkesin başkanı olacağıma da bütün İstanbulluların huzurunda söz veriyorum."