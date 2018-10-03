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Yıldırım'dan ABD'ye: Arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'da bir malikanede yaşadığını belirterek, "Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok." dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:55
Yıldırım'dan ABD'ye: Arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'da bir malikanede yaşadığını belirterek, "Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü belge, bilgi elde fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlama da mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok." dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:55
  1. binali yıldırım
  2. FETÖ

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