Yıldırım'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Hükümetin sözüdür

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 3600 ek göstergeyle ilgili gelen soruyu yanıtladı. Umut tazeledi.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle TBMM Tören Salonunda parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından sstifa edip etmeyeceğine ilişkin tartışmalarla gündemde olan Yıldırım, gazetecilerin yıpranma payı olmak üzere 3600 ek gösterge, Anayasa'nın 79. maddesi, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

"3600 ek gösterge meselesi hükümetin bir sözüdür"

Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerine kadar polislere 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğine yönelik soruya "3600 ek gösterge meselesi hükümetin bir sözüdür." dedi. Hükümet adına söz söyleyebilecek bir konumda olmadığını hatırlatan TBMM Başkanı, "Birkaç gün önce vatandaşın biri bu konuyu Cumhurbaşkanımıza doğrudan sordu. O da 'haklısın' dedi. Hükümetin bu konuyla ilgili bir planlaması mutlaka olacaktır. Çünkü söz verilmiştir. Verilen sözün mutlaka yerine getirilmesi gerekir." şeklinde konuştu.