0553 313 94 23

Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:- "Hayattan haberdar olmamızı sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inanıyorum"

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, vatandaşların hayattan haberdar olmalarını sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inandığını belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yıldırım, gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarını düzenleyip güvence altına alan ve gazetecilik mesleğine yasal bir dayanak oluşturan Basın Kanunu'nun kabul edilişinin 58. yılı olduğunu anımsattı.

Teknolojik yeniliklerin, haberi yapma ve habere ulaşma hızını artırdığına dikkati çeken Yıldırım, bu durumun gazetecilik mesleğinde değişimi zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Değişim sürecine uyum sağladıktan sonra hayattan haberdar olmamızı sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inanıyorum. Basın meslek ilkelerine bağlı bir şekilde milletimizin sesi ve sözcülüğünü yapan gazetecilerimize, mesleki hayatlarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
  1. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  2. basın iş kanunu
  3. gazetecilik mesleği
  4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadı
    1. Çatışma ortasında kalarak başından..
    2. Dolarda hareketli anlar! 5,50..
    3. “Gurbette” fotoğraf sergisi başladı
    4. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    5. 12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    6. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa..
    7. Niğde'de yarın okullar tatil mi |..
    8. Depoya giren hırsızlar güvenlik..
    9. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    10. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    11. Her gece Katedral'de buluşuyorlar..
    12. Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur..
    13. Türkiye’nin görkemli falezleri
    14. Taşınabilir Antitank Radarı envantere..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı..
    16. Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
    17. “Arapları öldürün!”
    18. Kamuda Blokzincir Konferansı
    19. Öğrencileri taşıyan midibüsün kayma..
    20. Kamuda Blokzincir Konferansı
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı