Yıldırım’da su kesintisi Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ İçmesuyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesindeOtosansit ve civarında 04.07.2019 - 09.07.2019 tarihleri ve 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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