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Yıldırım’da icraat dönemi

Tarihi ve doğal mirasının yanı sıra ‘yeşil’ kimliğiyle anılan Yıldırım’ı câzibe merkezi haline getirmek isteyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapılacak çalışmalar ile ilçeye kazandırılması planlanan projeleri değerlendirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:59
Yıldırım’da icraat dönemi

Tarihi ve doğal mirasının yanı sıra ‘yeşil’ kimliğiyle anılan Yıldırım’ı câzibe merkezi haline getirmek isteyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapılacak çalışmalar ile ilçeye kazandırılması planlanan projeleri değerlendirdi.


UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cumalıkızık ve Yıldırım Bayezid ile Yeşil Külliyeleri’nin de aralarında bulunduğu Sultan Külliyeleri, Allah dostu Emir Sultan Hazretleri’nin ebedi istirahatgâhı, Bursa’nın fethinin stratejik üssü Balabanbey Kalesi, seferler öncesi Allah’a el açılan Namazgâh gibi tarihî öneme sahip değerlerin yanı sıra Uludağ’ın yamaçlarından bereketli Bursa Ovası’na uzanan Yıldırım’ın hak ettiği değere kavuşması için çalışmalar sürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentin yeniden yeşil kimliğiyle anılması için yapılacak çalışmalar ile ilçeye kazandırılması planlanan projeleri değerlendirdi. Yıldırım’ı, Uludağ’ın eteklerine kurulmuş, vadilerle bezenmiş bir şehir olarak ele aldıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Bu dönem Yıldırım’ı ‘Çok Yeşil Yıldırım’ olarak canlandırmak istiyoruz. Park ve mesire alanı çalışmalarıyla beraber, Uludağ’ın yamaçlarına kent parkı çalışmaları yapacağız. Çocuklarımızın, ailelerimizin zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Mevcut durumda Büyükşehir Belediyemize tahsisli alanlarla birlikte yeşil alan miktarımız yaklaşık 900 bin metrekare. Biz bunu bir buçuk milyon metrekare civarına ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.


İlçeye park, yeşil alan ve mesire yerleri kazandırırken Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projeler de hayata geçireceklerini belirten Başkan Yılmaz, “Gökdere bölgesine Büyükşehir Belediyemizle bir aktivite köyü kuracağız. Kaplıkaya Cazibe Merkezimizin üzerinde kalan bölgeyi yeniden değerlendireceğiz. Sadece yeşillendirmek yeterli değil, aynı zamanda buraya hayat katacak organizasyonlar ortaya koyacağız. 75. Yıl Mahallemizde 10 dönümlük bir arazinin tahsisini Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldık. O bölgeye de bir mesire alanı kazandıracağız. Balaban’daki mesire alanı çalışmalarımız sürüyor. Vakıf Mahallemizde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı tesis bölgeye büyük değer katacak. Hacivat Deresinde de yine paydaş olarak yapacağımız çalışma, ‘Çok Yeşil Yıldırım’ hedefimizin başlangıcı olacak” diye konuştu.


Mevcut alanları değerlendirerek ilçeye 7 gün 24 saat hizmet verecek ‘Uyumayan Kütüphane’ kazandıracaklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Taahhütlerimiz arasında kültüre, sanata ve gençliğe önem vereceğimizi ifade etmiştik.Bu kapsamda eski Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bulunduğu bölgeye bir kültür merkezi kazandırma konusunda bakanlıklarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin açılışını kısa süre sonra gerçekleştireceğiz. Spor Bakanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde tesisin işletmesini belediye olarak biz yürüteceğiz. Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde yer alan Yıldırım Han Toplantı ve Konferans Salonu ve fuaye alanını, ‘Uyumayan Kütüphane’ye dönüştürmeyi planlıyoruz. Gençlerimiz buradan 7 gün 24 saat gönül rahatlığıyla faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.


Cumalıkızık’ın kimliği korunacak


Cumalıkızık’ın tarihi değerinden uzaklaşarak bir alışveriş alanı haline dönüştüğünü, buranın tarihi kimliğini tekrar ön plana çıkaracak çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Başkan Yılmaz, “Bölgemizde iş arayan hemşehrilerimize destek olmak amacıyla İŞKUR ve BTSO ile protokoller hayata geçirdik. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzün olduğu yerde bir istihdam birimi oluşturacağız. işveren ve iş arayanları bir araya getirerek yeni ekmek kapılarının açılması adına ortak çalışmamız olacak. Bunun yanında tarihi kimliğimize ilişkin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda Cumalıkızık bizim en önemli değerlerimizden. Ancak Cumalıkızık tarihi değerinden uzaklaşarak bir alışveriş alanı haline dönüşmüş. Buranın tarihi kimliğini tekrar ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız. Şehir denince akla gelen ana unsur elbette ki insan. Bu anlamda insanlarımıza hizmet ederken temel belediyecilik hizmetlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bizim bu sürece bakışımız, tüm Yıldırımlıların hizmet alması. Yıldırımlı hizmet alırsa, Yıldırımlı huzurlu olursa biz kendimizi başarılı addederiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:59
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