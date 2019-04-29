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Yıldırım’a kardeş ziyareti

Batı Trakya’nın Gümülcine şehrine bağlı Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Genel Sekreteri Nihat Binbaşı ile beraberindeki heyet, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ziyaret etti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:32
Yıldırım’a kardeş ziyareti

Batı Trakya’nın Gümülcine şehrine bağlı Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Genel Sekreteri Nihat Binbaşı ile beraberindeki heyet, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ziyaret etti. Batı Trakya’nın Türk gönül coğrafyasının mihenk taşlarından birisi olduğunu ifade eden Oktay Yılmaz, “Biz büyük bir çınarın dallarıyız. Siz orada huzurlu olduğunuz sürece biz burada rahat olabiliriz” dedi.


Yunanistan’da 26 Mayıs’ta gerçekleşecek mahallî seçimlerin Batı Trakya Türkleri için taşıdığı ehemmiyetin farkında olduklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Buralarda milliyetçilik yapmak, Türk olduğunu ifade etmek kolay şeyler, asıl zor olan bütün bunları o bölgelerde ifade etmek. Sizler böyle bir görevi yerine getiriyorsunuz. Soydaşlarımızın bu seçim sürecinde birlik beraberliklerini koruyarak, bu süreçten alınlarının akıyla çıkacaklarına eminim.Sizlere talip olduğunuz bu kutlu yolda başarılar diliyorum” diye konuştu.


Yeni dönemde Yıldırım Belediye Başkanlığı görevine seçilen Oktay Yılmaz’a hayırlı olsun dileklerini ileten Kozlukebir Belediye Başkanı ve Adayı Rıdvan Ahmet de, Batı Trakya’dan Kozlukebir Belediyesi olarak soydaşlarımızı ziyaret etmek için geldiklerini belirterek, “Bu vesileyle sizlere de hayırlı olsun demek istedik. İlerleyen zamanlarda da sizleri Kozlukebir’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Mâlum 26 Mayıs’ta bizlerinde seçimleri var. Bizlerde zor şartlarda çalışıyoruz. Yunanistan’daki kriz, bölgenin ekonomik durumları her ne kadar zor olsa da bizler de elimizi taşın altına koyarak bölgemiz için hizmet etmeye çalışıyoruz. Batı Trakya’daki belediyeler buradaki belediyeleri örnek alıyor. Buralar daha profesyonel bizlerse daha amatörüz” diye konuştu.


Gümülcine Türk Gençlik Birliği Başkanı Necat Ahmet’in selamlarını ileten Genel Sekreter Nihat Binbaşı ise Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a yeni döneminde başarılar dileyerek çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:32
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