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Yıldırım'a "Denizcilik Üstün Hizmet Beratı" takdimi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "22 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin"

08 Mart 2019 Cuma 00:13
Yıldırım'a "Denizcilik Üstün Hizmet Beratı" takdimi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "22 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.

Kadıköy'deki Büyük Kulüp'te İMEAK Deniz Ticaret Odası'nca düzenlenen programda, Binali Yıldırım'a "Denizcilik Üstün Hizmet Beratı" takdim edildi.

Yıldırım programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de en uzun süreli, 11 yıldan fazla Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi olduğunu söyledi. Ulaştırma bakanlarının ortalama görev süresinin 8,5 ay olduğunu ifade eden Yıldırım, "8,5 ayda bir bakan ne yapabilir? Gelir çalışanlardan brifing alır, işlerin, projelerin, sorunların ne olduğunu öğrenir, ondan sonra veda ziyaretlerine başlar. Hamdolsun bu süre içerisinde 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.

Laf üstüne laf değil, iş üstüne iş koyma zamanı olduğunu anlatan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar siyasette, Ankara'da çeşitli sorumluluklar aldım, hizmet ettim. 11 yaşında bu şehre geldim. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi burada okudum. Meslek sahibi oldum. Aile kurdum, çocuk sahibi oldum, torun sahibi oldum. Bu şehir beni milletvekili yaptı, bakan yaptı, başbakan yaptı, meclis başkanı yaptı. Şimdi bu şehre ortasından deniz geçen, denizciliğin merkezi olan bu şehre borcumu ödemek için huzurlarınızdayım. İstanbul'a bir denizci başkan yakışır herhalde değil mi? Kadıköy'de de arkasında çok güzel bir kariyer olan Özgül kardeşimiz başkan adayı. İnşallah Özgül Hanım'la da Kadıköy'de değişimi bu kez başaracağımıza inanıyorum. Bütün denizci dostlarımızın desteğini talep ediyorum."

Aktif siyasete 2002 yılından itibaren girdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber, onun riyasetinde Türkiye'de güzel işler yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Bunun sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim 2002'de Türkiye'nin altyapı gelişmişlik düzeyi sıralamasında dünyada 39. sıradaydı. 2017'ye geldiğimizde Türkiye dünyanın altyapısı en gelişmiş 9. ülkesi oldu. Amacımız da zaten 10 ülke arasına girmekti. Demek ki 15 yılda 30 sıra birden yükselmişiz." dedi.

Bugün bir ekonomik sıkıntı yaşandığının artık sır olmadığını ama Türkiye'nin bu ve buna benzer sıkıntıları daha önce de yaşadığını anlatan Yıldırım, Türkiye'nin her seferinde de sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardığını vurguladı.

Binali Yıldırım, bu ekonomik sıkıntının da geçici bir durum olduğunu ve bunun da üstesinden geleceklerini kaydederek, "Bu işi de yine AK Parti başaracak. Başka bir alternatif gözükmüyor. Onun için daha çok gayret edeceğiz, daha çok dayanışma içerisinde olacağız ve inşallah bu badireden de çıkacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 00:13
  1. Binali Yıldırım
  2. Denizcilik Üstün Hizmet Beratı
  3. seçim

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