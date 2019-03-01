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Yıldırım ve Toper Beşiktaş’ta vatandaşlara seslendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırımve Cumhur İttifakı MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av.

01 Mart 2019 Cuma 20:10
Yıldırım ve Toper Beşiktaş’ta vatandaşlara seslendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırımve Cumhur İttifakı MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper, Beşiktaş’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen ikili Çarşı grubuyla çay içti. Yıldırım’a memleketi Erzincan’ın plaka numarasını taşıyan Beşiktaş forması hediye edildi. Sohbet sırasında renkli görüntüler oluştu.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırımve Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına Beşiktaş’ta devam etti. Çalışmalar kapsamında ilçeye gelen Yıldırım’ı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper karşıladı. Yıldırım ve Toper ilk olarak AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığını ve MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Yıldırım ve Topar vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan adayları önce vatandaşların sorularını ve sorunlarını dinledi. Ardından Binali Yıldırım vatandaşlara hitap etti.



Yıldırım ve Toper Beşiktaş’ta Çarşı Grubu’yla da bir araya gelerek çay içti. Başkan adaylarının Çarşı Gurubu’yla sohbet ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Yıldırım’a 24 numaralı Beşiktaş forması ve atkı hediye edildi. Forma numarasının ise Yıldırım’ın memleketi olan Erzincan’ın plaka numarası olması dikkat çekti.



”Onu seçerken beni de unutmayın”


Yıldırım, “Beşiktaş’ta güzel programlar yapıyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Projelerimizi paylaşıyoruz. İstanbul’u konuşuyoruz. İstanbul’un geleceğini konuşuyoruz” dedi.Yıldırım’ın “Cumhur adayımız Serkan Toper’i başkan yapacak mıyız?” diye sorması üzerine toplanan kalabalık “Evet” cevabı verdi. Bunun üzerine Yıldırım’ın ”Onu seçerken beni de unutmayın” demesi gülüşmelere neden oldu.



Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Beşiktaş bunları hak etmiyor. Beşiktaş’ın kaderini değiştirmek sizin elinizde. Beşiktaş’ta adayımız Serkan Toper’i belediye başkanı yapağız. Bunun için çok çalışacağız. Gönül Belediyeciliğini anlatacağız. Projelerini anlatacağız ve İstanbul’un Beşiktaş’ın ihtiyaçlarını nasıl çözeceğimizi hep beraber konuşacağız. İstanbul dünyanın başkenti, İstanbul Türkiye’nin özetidir. İstanbul iki kıtanın birleştiği yerdir. İstanbul Türkiye’nin ekonomisinin bel kemiğidir. İstanbul’u inşallah yeni dönemde cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken parmakla sayılı iller arasına sokacağız buna karar verdik, buna ah ettik. Bunu metrolarımızla, otoparklarımızla, yeşil vadilerimizle gençlerimizle, kadınlarımızla İstanbul’un bütün paydaşlarıyla başaracağız.”



Yıldırım, Beşiktaş Çarşı Grubu’na seslenerek “Çarşı herkese karşı ama Binali Yıldırım’a karşı değil değil mi?” diye sordu. Grup ise Yıldırım’a “İstanbul’un başkanı Binali başkan” şeklinde slogan atarak yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:10
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