Yıldırım ve Osmangazi’de su kesintisi
Bursa’nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.19 Mart 2019 Salı 11:01
Bursa’nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım Eğitim Mahallesi, Bayındır Sokak ve civarında 19.03.2019 - 01.04.2019 tarihleri arasında, 08:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Ayrıca Osmangazi Selamet Mahallesi, Tüfek Sokak ve civarında 19.03.2019 - 21.03.2019 tarihleri arasında, 08:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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