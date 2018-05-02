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Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli YSK'ya beraber gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:07
Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli YSK'ya beraber gidecek

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli, YSK'ye gidecek.

Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye cuma günü saat 11.00'de başvuru yapacak.

 

Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:07
  1. Binali yıldırım
  2. devlet bahçeli
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
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