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Yıldırım, vatandaşlarla bir araya geldi

Kanlıca'da vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım, AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu da ziyaret etti

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:47
Yıldırım, vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanlıca Meydanı'nda bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 saat Kanlıca'da kalan Yıldırım, ziyareti sırasında çevrede bulunan esnafla da bir araya geldi.

Çocukların ve gençlerden yoğun ilgi gören Yıldırım, vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Çevrede bulunan bir sokak köpeğini seven Binali Yıldırım, kuşlara da yem attı.

Vatandaşlarla birlikte Kanlıca yoğurdu yiyen Yıldırım, daha sonra Kanlıca AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:47
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Kanlıca

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