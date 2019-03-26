Yıldırım, Ümraniye'de halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Ümraniye'de sürdürdü.

Yıldırım, Elazığ-Karakoçan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeki programının ardından otobüsle Ümraniye'nin sokaklarından geçerek halkı selamladı.

Ardından MHP İlçe Başkanlığı ile AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, Ümraniye Çarşı Metro Durağında toplanan vatandaşlara hitap etti.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, sandık başına gitmeye çok az bir zaman kaldığını, kalan süre içinde de durulmadan, yorulmadan çalışarak her gönülle girmeye devam edeceklerini söyledi.

Ümraniye'nin her zaman AK Parti'ye destek verdiğini, bu seçimde de rekor bir oyla destek vereceğine inandığını dile getiren Yıldırım, "Ümraniye'ye rekor yakışır. Burada bu potansiyel var. Ümraniye, bugün de muhteşem bir coşkuya ev sahipliği yapıyor. Ümraniye, 'Bu iş tamam.' diyor. Pazar günü Ümraniye'de yeni bir rekora var mısınız? İsmet Yıldırım'ı başkan yapıyor muyuz? 15 yıldır çok güzel hizmet eden Hasan Can'dan bayrağı İsmet Yıldırım devralıyor. Ümraniye'de İsmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ise diğer Yıldırım. O zaman pazar günü sandık başına." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve MHP İlçe Başkanı Adnan Çakır da birer konuşma yaptı.