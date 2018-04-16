Başbakan Binali Yıldırım: Ülkem kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım...

Başbakan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra pozisyonunu savunmadan taarruza çevirdi. Aradan geçen zaman içerisinde ekonomik anlamda attığımız adımlar da meyvesini verdi. 2017 yılında G-20 ülkeleri içerisinde Türkiye en çok büyüyen ülke oldu.

Bizim için her şey 11 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başladı. Biz bunu açık çağrı olarak kabul ettik.

"TÜRKİYE KAZANACAKSA BEN KAYBETMEYE HAZIRIM"

Beni çokça tenkit ettiler, 'Ya sen kendi koltuğunu yok edecek bir sistem için çalışıyorsun' diye. Ben o zaman da söyledim, ülkem kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım. Bir Ali gider, bin Ali gelir. Bürokrasi işini yapacak, yargı işini yapacak, kolluk işini yapacak ama milli iradenin temsilcisi tektir. Eskiden yürütme-yasama birlikte seçiliyordu. İlişkiler iç içeydi. Şimdi bu iki irade sandıkta ayrıldı.

Cumhurbaşkanı bu dönemde 'zaman ekonomisi'nin dümeninde olacak ve bürokrasinin daha hızlı çalışmasının önünü açacak. Memleketin kurumlarının daha hızlı çalışabilmesi için lazım gelen neyse Cumhurbaşkanlığı bunları yapacak.

"SÜREKLİ İSTİKRAR, TEK BAŞINA İKTİDAR"

'Sürekli istikrar güçlü, tek başına iktidar' olarak tanımlıyorum bu dönemi ben. Yeni sistemde tek vesayet kalıyor o da milletin vesayeti. Millet istediği zaman tekrar işe el koyabilir.

Artık yeni sistemde bahaneler de olmayacak. Herkese hak ettiğini veren bir yapı dizayn ettiğimizi düşünüyoruz. İyiyi bulmakla yetindik. Bunu getirdik. İleride aksaklık olursa, bundan sonra gelen babayiğitler de onun gereğini yapar.

Darbelerle, vesayetlerle millete gına getiren bir yönetim anlayışını değiştiriyoruz.

Geleneseksel vesayet odakları usandılar, 15 Temmuz'da FETÖ'cülere işi taşere ettiler. Oradaki boşluğu iyi değerlendirdiler FETÖ'cüler başlarını kaldırdılar.

Açıklanan ekonomik verilere de değinen Başbakan, "Fırsatı ganimet bilerek Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi spekülasyon yapma gayretleri var, bugüne kadar sonuçsuz kaldığı gibi yine aynı olacak" ifadesini kullandı.