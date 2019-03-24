Yıldırım: Ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek Yıldırım: Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek.

Yıldırım: Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek.

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