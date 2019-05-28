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Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret etti

28 Mayıs 2019 Salı 19:35
Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarından Kadir Topbaş'ı ziyaret etti.

Topbaş'ın Taksim'deki ofisinde gerçekleşen ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, İstanbul'a verdiği hizmetlerden dolayı Topbaş'a teşekkür etti.

Kadir Topbaş'la hem bakanlığı, hem başbakanlığı döneminde yakın çalışma imkanı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Her zaman sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İstanbul projeleri bizim önceliğimiz oldu." dedi.

Topbaş ile İstanbul'da çok önemli hizmetlere imza attıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bir Marmaray bile İstanbul tarihini 2500 yıldan 8500 yıla kadar uzatacak büyük bir çalışma. Marmaray bir ulaşım projesi olmanın yanında İstanbul'un tarih ve kültür hazinelerini gün ışığına çıkaran bir proje olmuştur. Buna benzer birçok dev projeyi kendi başkanlığı, bizim bakanlık ve başbakanlığımız döneminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamladık. Ben bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde sağ olsun bize gösterdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gelecek 5 yıl içinde de dünya şehri İstanbul'a sayın başkanımızın tecrübelerinden de yararlanarak güzel işler yapacağız."

"Sayın başkanımız nezaket gösterdi, ziyarette bulundular. Kendilerine çok teşekkür ederim." diyen Topbaş ise "Kendisi de benim gibi Kasımpaşalı. Benim kardeşimin de mezun olduğu ortaokuldan mezun olmuş. Biz kendisine başkan demeyi severiz. Çok fazla geçmişimiz var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ı proje adamı olarak niteleyen Topbaş, şöyle konuştu:

"Yapabileceklerini söyleyebilen ve konuşmaktan ziyade iş yapan yönüyle biz tanıyoruz. Yurttaşlarımız başarılı ve gayretli çalışmalarıyla da biliyorlar. Bir insana nasip olmayacak bir çok görevde bulundu kendileri. Çok önemli görevler üstlendi ve başarıyla tamamladı. İnşallah şimdi başkanlığı netleşir, halkın teveccühü ile inanıyorum ki çok iyi bildiği bu kente güzel hizmetler verir."

Deneyimleriyle her zaman Yıldırım'ın yanında olduğunu söyleyen Kadir Topbaş, ziyarette Binali Yıldırım'a "Muhteşem İstanbul" adlı kitabı armağan etti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:35
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş

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