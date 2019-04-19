Yıldırım, Sultanbeyli'de cami açılışına katıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ülkenin geleceği, milli, manevi değerleri için dinin en doğrusunun, güzelinin öğrenileceği yerin camiler olduğunu belirterek, "Bunu yapacak olanlar da Diyanet İşleri Başkanlığımızın yetkilendirdiği imamlarımızdır, vaizlerimizdir, müftülerimizdir. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Yıldırım, Sultanbeyli'de Şah-ı Nakşibendi Camisi'nin ibadete açılış törenine katıldı.

Açılışta sözlerine Berat Kandili'ni tebrik ederek başlayan Yıldırım, bugünlerin ramazanın habercisi olduğunu dile getirdi.

Binali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah şabanın yarısı da geride kaldı. Ramazanı karşılamaya milletçe hazırlanıyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve değerli İstanbullu hemşehrilerimizin bu mübarek günlerini tebrik ediyorum. Rabb'im bugünlerin birliğimize, kardeşliğimize ve ülkemizin barışına, huzuruna vesile olmasını nasip eylesin. Hayırlı bir iş için buradayız. Cumamızı eda ettik, şimdi de bu güzel caminin açılışı gerçekleştiriyoruz."

Yıldırım, camilerin sadece ibadet edilen değil aynı zamanda çocukların dinini öğrendiği yerler olduğunu aktararak, "Tabii ki ülkemizin geleceği için, milli, manevi değerlerimiz için dinin en doğrusunu, en güzelini öğreneceğimiz yerler camilerimizdir. Bunu yapacak olanlar da Diyanet İşleri Başkanlığımızın yetkilendirdiği imamlarımızdır, vaizlerimizdir, müftülerimizdir. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

- "Her camimiz bir mektep olmalı"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bugün idrak edilen Berat Kandili'ni tebrik ederek, caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hz. Muhammed'in bir hadisini hatırlatıp, üç kişinin öldükten sonra da amel defterinin kapanmadığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Birisi ilminden istifade edilen alim. Yetiştirdiği talebeler, eserler okunduğu sürece onun amel defterine sevap yazılır. Allah öyle alimlerden eylesin inşallah. İkincisi, hayırlı evlat yetiştiren anne, babalar. O evlatlar insanlığa Allah rızası için Allah yolunda hizmet ettiği müddetçe o anne, babanın da amel defteri kapanmaz. Üçüncüsü sadaka-i cariye sahibi insanlar, Müslümanlar. İşte burada bir sadaka-i cariye görüyoruz. Bu caminin duvarında bir tuğlası olan bir Müslüman için dahi Rabb'imizin çok büyük mükafat vaatleri var. O yüzden bu camide hayırlı evlatlar yetişecek. İnşallah her köşesinde bir ders halkası oluşturacak hocalarımız, Kur'an, ilmihal, tefsir, hadis eğitimi verilecek. Bunu bekliyoruz. Camilerimiz sadece namaz kılmak, ezan okunmak için açılıp, kapanılan yerler olmamalı. Her camimiz bir mektep, bir suffe olmalı."

Açılışa, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile vatandaşlar katıldı.