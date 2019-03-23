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Yıldırım, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:21
Yıldırım, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu

 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İşsizlik var, ekonomik sıkıntı var. Onda da haklısınız ama bunlar geçici şeyler. Unutmayın biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. Biz 2008 krizini yaşadık, 17-25 Aralık'ı yaşadık, 15 Temmuz’u yaşadık, Gezi olaylarını yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik mi? Yine bu sıkıntıların üstesinden gelecek kadrolar biziz, AK Parti’dir, Cumhur İttifakıdır." dedi.

Yıldırım, Bahçelievler’de bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, seçime bir hafta kaldığını belirterek, vatandaşların vereceği kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

İstanbul’un Türkiye’nin ekonomisini sırtladığını, Anadolu ve Balkanlardan herkesin burada olduğunu vurgulayan Yıldırım, İstanbul’un milli gelirdeki payının büyüklüğüne dikkati çekti.

İstanbul’un Türkiye için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Yıldırım, buraya tecrübenin gerektiğini söyledi. Yıldırım, o tecrübeye sahip olduğunu, İstanbul'un her ferdiyle ittifaklarının bulunduğunu vurguladı.

Yıldırım, 1977-1980 yılları arasında Bahçelievler Soğanlıkta yaşadığını anımsatarak, o dönemin yollarının çok kötü olduğunu anlattı.

Son 17 yılda yaptıkları yatırımlarla Türkiye’yi üç kat büyüttüklerini, Avrupa’nın 6, dünyanın 17. ekonomisi yaptıklarını belirten Yıldırım, hedeflerinin Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak, İstanbul’u parmakla gösterilen şehir haline getirmek olduğunu belirtti.

İstanbul’daki genç nüfusa dikkati çeken Yıldırım, "Bilgiye ve gençliğe yatırım yapacağız. Gençlik bizim geleceğimiz, bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetiyor. Bunu İstanbul’a kazandıracağız ve bunu gençlerle yapacağız. Gençler çok büyük bir kaynak." dedi.

Binali Yıldırım, "Şimdi diyorsunuz ki ekonomik sıkıntı var, bu adam neden bahsediyor?" diyerek, şunları söyledi:

"İşsizlik var, ekonomik sıkıntı var. Onda da haklısınız ama bunlar geçici şeyler. Unutmayın biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. Biz 2008 krizini yaşadık, 17-25 Aralık’ı yaşadık, 15 Temmuz’u yaşadık, Gezi olaylarını yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik mi? Yine bu sıkıntıların üstesinden gelecek kadrolar biziz, AK Parti’dir, Cumhur İttifakıdır. Onun için hiç merak etmeyin. Her şey daha güzel olacak. El ele vereceğiz birlikte çalışacağız, birlikte bu şehri gurur duyacağınız bir şehir haline getireceğiz. İstanbul zaten güzel bir şehir. İstanbul’un trafik, park ve yeşil alan sorunu var. Bütün bunların projelerini hazırladık, inşallah yakında, iş size bağlı, 'tamam' derseniz 'bismillah' deyip işe başlayacağız."

Yıldırım, daha sonra MHP Bahçelievler İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:21
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

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