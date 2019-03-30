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Yıldırım, seçim çalışmalarını Silivri'de tamamladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Gün birlik, kardeşlik, kırgınlıkları bir yana bırakıp kucaklaşma günüdür. Sandıklara sahip çıkıyoruz"

30 Mart 2019 Cumartesi 18:06
Yıldırım, seçim çalışmalarını Silivri'de tamamladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gün birlik, kardeşlik, kırgınlıkları bir yana bırakıp kucaklaşma günüdür. Sandıklara sahip çıkıyoruz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında, Sancaktepe, Bakırköy, İkitelli, Küçükçekmece ve Esenyurt'un ardından Silivri'ye gelen Yıldırım, Türk bayrağı, davul ve meşalelerle karşılandı.

Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Yıldırım, muhteşem bir hava ve coşkuyla karşılandığını belirterek, "Silivri diyor ki, değişim zamanı geldi. Değişimi Volkan Yılmaz'la yarın yapıyor muyuz? Silivri'ye yeni dönemde hizmetin kapılarını açıyor muyuz? Finali İstanbul'da Binali'yle yapıyor muyuz?" diye konuştu.

Gelirken yolda "Çanakkale geçilmez." yazısını gördüğünü ifade eden Yıldırım, "Evet, Çanakkale geçilmez ama düşmana geçilmez. Çanakkale'yi dünyanın en uzun köprüsüyle geçiyoruz. Onu da biz yaptık." şeklinde konuştu.

Silivri'nin İstanbul'un ikinci büyük ilçesi olduğunu aktaran Yıldırım, "Altın kalpli insanlarıyla her türlü hizmeti hak eden bir ilçemiz. Silivri'yi organik tarımın merkezi yapmaya hazır mısınız? Silivri'yi jeotermal sağlık merkezi yapmaya hazır mısınız? Silivri'ye hızlı tren, metrobüs geliyor. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, "Silivri, İstanbul'un tarım, gıda, sebze ve meyve merkezi olacak. Silivri'nin köyleri abad olacak ve İstanbul akın akın buraya gelecek. Silivri sadece cezaeviyle anılmayacak, güzellikleriyle anılacak. Türkiye'nin en güzel yat limanını kazandırmanın zamanı geldi mi? Bunu nasıl yapacağız? Volkan Yılmaz, diyerek yapacağız. Hazır mısın Silivri?" ifadelerini kullandı.

Üç aydır İstanbul'u boydan boya 2 kez dolaştığını ve 360 kilometre yol katettiğini dile getiren Yıldırım, "Noktayı Silivri'de koyuyoruz. Saat 18.00 olunca bana haber verin sözümü bitirip noktayı koyacağım. 8 dakika sonra sandık konuşacak, Silivri kararını verecek. MHP-AK Parti ortak adayımız Volkan Yılmaz Silivri için çok güzel hizmetler yapacak." diye konuştu.

2002 yılından bu yana gece-gündüz çalıştıklarını da kaydeden Yıldırım, "Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağı indirmeyiz, ezanları dindirmeyiz. Gün birlik, kardeşlik, kırgınlıkları bir yana bırakıp kucaklaşma günüdür. Sandıklara sahip çıkıyoruz." dedi.

Gün boyunca seçim otobüsünden vatandaşları ve esnafı selamlayan Yıldırım, seçim çalışmalarını Silivri'de noktaladı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:06
  1. Ak Parti
  2. Binali Yıldırım
  3. Silivri

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