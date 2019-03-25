Yıldırım, Sancaktepe'de hemşehrileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin önemli bir yerde bulunduğunu ve bu topraklarda hayatta kalmanın da hiç kolay olmadığını belirterek, "Her zaman içeride ve dışarıda kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışanlar mutlaka oluyor. Ama 16 yılda ne yaparsa yapsınlar, asla kardeşliğimizi bozamadılar. Bunu 15 Temmuz'da denediler. Ama meydanlara inen bu millet alçaklara gereken dersi verdi." dedi.

Yıldırım, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Erzincanlılarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Burada hemşehrilerine hitap eden Yıldırım, seçime 6 gün kaldığını ifade ederek destek istedi.

"Erzincan'ın iklimi sert, insanı mert evlatlarıyız." diyen Yıldırım, "Hepimiz, İstanbul'a gurbete geldik ama bir şeyi unutmadık. O da memleket sevgisi ve sevdasıdır. Her zaman yüreğimizin, aklımızın bir yerinde muhakkak memleketimiz var. Erzincan depremlerden, afetlerden çok çekti. Ancak, Erzincan'da son 16 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük hizmetler yaptık. Sadece Erzincan'ın yollarına 4 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.

Halkın verdiği destek sayesinde 16 yıldır alınlarının akıyla memlekete hizmet ettiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizler, her zaman yanımızda oldunuz. Varlığınızı hep yanımda hissettim. Dualarınız en büyük destekçimiz oldu. Memleketimiz önemli bir yerde yer alıyor. Bu topraklarda, hayata kalmak çok kolay değil. Her zaman içeride ve dışarıda kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışanlar mutlaka oluyor. Ama 16 yılda ne yaparsa yapsınlar, asla kardeşliğimizi bozamadılar. 15 Temmuz'da denediler. Ama meydanlara inen bu millet alçaklara gereken dersi verdi. Erzincanlı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber alçaklara 'Dur' dedi. Şimdi yine bazıları ellerini ovuşturuyor. Akılları sıra, ülkemizin birliğine, beraberliğine zarar verecekler. Kardeşliğimizi bozmak istiyorlar. Erzincan, onlara fırsat verir mi? Erzincan kardeşliğin adıdır. Erzincan, farklılıkları zenginlik olarak gören bir ilimizdir."

Erzincan'da Alevi, Sünni, Kürt ve Türklerin birlikte, beraber, kardeşçe yaşadıklarını ve yine barış içinde yaşamaya devam edeceklerine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birliğimize ve beraberliğimize hiç kimse zarar veremez. Allah nasip eder de bu mübarek şehirde başkan olursam var gücümle çocuklarımız, kadınlarımız ve erkeklerimiz için çalışmaya devam edeceğim. Onların aydınlık yarınları için sizlerin desteğiyle bu şehri dünyada parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız. Bunun 16 yılda Türkiye ve Erzincan'da yaptık. İstanbul'da haydi, haydi yaparız."

Program, Erzincanlıların, günün anısına Binali Yıldırım'a ödül takdim etmesiyle sona erdi.