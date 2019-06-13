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Yıldırım, Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Sandığa sağlam şekilde sahip oluyoruz. Bu sefer mazeret kabul etmiyorum. Herkes oy verdiği sandığa sahip çıkacak. Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz"

13 Haziran 2019 Perşembe 16:32
Yıldırım, Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sandığa sağlam şekilde sahip oluyoruz. Bu sefer mazeret kabul etmiyorum. Herkes oy verdiği sandığa sahip çıkacak. Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Bahçelievler Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Seçim otobüsüyle halkı selamlayan Yıldırım, Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğine ziyarette bulundu. Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet etti ve çay içti.

Yıldırım, Yenidoğan Hacı Ahmet Çolak Merkez Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra Huriye Ekşi isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı.

Ekşi'nin ailesine taziyelerini ileten Yıldırım, daha sonra tabutu omuzladı. Ardından esnaf ziyaretlerini sürdüren ve vatandaşlarla sohbetini sürdüren Yıldırım, Akpınar Mahallesi'nde toplanan halka seslendi.

Yıldırım, Akpınar Mahallesi'nin TEM Otoyolu'na giriş çıkışının sağlanması için gereken çabanın gösterileceğini söyledi.

Mahallenin yaşadığı sıkıntıların kendisine aktarıldığını ve bunların çözümü için gerekenlerin yapılacağını vurgulayan Yıldırım, "Buradan Kadıköy'e ulaşım için otobüs konulacak. Hayırlı, uğurlu olsun. İhtiyacınız ne varsa, hepsi yapılır, merak etmeyin. İmar barışı yaptık, sorunlar çözülecek. Tapu sorununuzu da Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü halledecek." diye konuştu.

Yol ve altyapı sorunlarının tamamını çözme sözü veren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Nasıl, Anadolu yollarını kaymak gibi yaptıysak buranın yollarını yapmak daha kolay. Bunu da yaparız merak etmeyin. O halde, ne lazım. İstanbul'a bir belediye başkanı lazım. 23 Haziran'da Akpınar İstanbul Belediye Başkanını seçecek mi? Demek ki, önce önümüzdeki işi yapacağız. Şimdi 23'ünde onları sandığa hapsediyoruz. Sandığa sağlam şekilde sahip oluyoruz. Bu sefer mazeret kabul etmiyorum. Herkes oy verdiği sandığa sahip çıkacak. Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz. Sancaktepe'nin en başarılı mahallesine ilk ziyaretimi yapacağım. Bu niye Akpınar olmasın? 10 günümüz var. Durmak yok, yola devam."

Yıldırım'ın ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ve İlçe Başkanı Adil Kandemir de birer kısa konuşma yaparak seçimde destek istedi.

Binali Yıldırım, buradaki programından sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'ne geçerek Servisçiler Odası heyetiyle basına kapalı bir görüşme yaptı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:32
  1. Akpınar Mahallesi
  2. Binali Yıldırım
  3. otobüs
  4. Seçim çalışmaları

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