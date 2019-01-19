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Yıldırım, Riot Games Espor Sahnesi açılışına katıldı

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, açılışta esporcu gençlerle sohbet etti

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:14
Yıldırım, Riot Games Espor Sahnesi açılışına katıldı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Ataşehir Watergarden'daki "Riot Games Espor Sahnesi"nin açılışına katıldı.

Açılışa torunu Bahar Sena ile gelen Binali Yıldırım, burada esporcu gençlerle ve profesyonel esporcularla sohbet etti. League of Legends oyunu hakkında bilgi alan Yıldırım, Riot Games Espor Sahnesi'ni gezdi.

Organizasyona torununun kendisini getirdiğini aktaran Yıldırım, Türkiye'de 4 milyon oyuncunun bulunduğunu, 10 milyon kişinin de bu esporla ilgilendiğini, takımların yüksek ücretlerle oyuncu transfer ettiklerini anlattı.

"Bilgisayar oyunu, nasıl profesyonelliğe dönüşüyor; bunun en güzel örneğini burada görüyorsunuz." diyen Yıldırım, Riot Games'e, Vodafone FreeZone'a teşekkür ederek, "İstanbul için bu işte öncü olmak, bu işi başlatmak çok güzel bir şey. İstanbullu olarak hepimiz bundan gurur duyuyoruz." dedi.

Espor branşını Asya Oyunları'nın bünyesine aldığını hatırlatan Yıldırım, espor branşının kısa sürede olimpiyatlarda da yer alacağına inandığını söyledi. Yıldırım, oyunculara başarı diledi.

- İş birliği protokolü imzalandı

Açılış seremonisi kapsamında, Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Riot Games arasında özel bir iş birliği protokolü de Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde iki kurumun turnuva, çalıştay, akreditasyon alanlarında uzun soluklu iş birliği içinde olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, federasyonun kurulmasının yanı sıra Riot Games gibi dünya çapında faaliyet gösteren kurumsal şirketlerin çabası ile beraber espor alanında büyük gelişme gösterildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu merkezin, Türkiye esporu açısından çok önemli bir tesis olduğunu düşünüyorum. Espor, tüm dünyanın radarına aldığı bir alan olarak dikkati çekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda kurulan federasyonumuz hem yetenekli esporcuların yetişmesine hem de bu nitelikte tesislerin kurulmasında maksimum gayreti gösteriyor. Bu kapsamda, Riot Games ile yeni iş birliği çerçevesinde, her iki kurumun birlikte hayata geçireceği turnuvalara ve espor çalıştaylarına imza atacağız. Ayrıca Federasyon olarak oyuncuların esporcu lisansı almaları ve takımların da birer spor kulübü niteliği kazanmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, 6 yılda espora toplam 100 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi. Türkiye espor sektörünün büyümesini hızla sürdürdüğünü ifade eden Koçyiğit, "Espor Sahnesi yatırımının, sadece Riot Games açısından değil, günümüzün ve geleceğin en popüler alanlarından gösterilen espor sektöründe Türkiye'nin oynadığı rol açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin genç potansiyeli tüm dünyanın özendiği bir özelliğimiz. Bu özelliğimiz bize tüm spor branşlarında olduğu gibi teknoloji ve sporun iç içe olduğu Espor'da da harika fırsatlar sunacaktır." diye konuştu.

Espor tutkunlarının, her hafta gerçekleşen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak izleyebileceği Riot Games Espor Sahnesi, maç günlerinde yaklaşık bin seyirci ağırlayabilecek. LoL ve espor takımlarının ürünlerinin de ulaşılabileceği merkez, League of Legends ve espor tutkunu gençlerin bir araya geleceği çeşitli aktivitelere de ev sahipliği yapacak.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:14
  1. Binali Yıldırım
  2. ESPOR
  3. Riot Games
  4. Türkiye Espor Federasyonu

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