Binali Yıldırım, oyların nasıl çalındığını tane tane anlattı CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayına çıkan AK Parti adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde oyların sayımında nasıl usulsüzlük yapıldığını canlı yayında tane tane anlattı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya geldiği canlı yayında 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükleri anlattı. Oy sayımında nasıl usulsüzlük yapıldığını, oyların nasıl çalındığını anlatan Yıldırım, "Benim oyum başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.