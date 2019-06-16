Binali Yıldırım, oyların nasıl çalındığını tane tane anlattı
CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayına çıkan AK Parti adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde oyların sayımında nasıl usulsüzlük yapıldığını canlı yayında tane tane anlattı.16 Haziran 2019 Pazar 21:39
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya geldiği canlı yayında 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükleri anlattı.
Oy sayımında nasıl usulsüzlük yapıldığını, oyların nasıl çalındığını anlatan Yıldırım, "Benim oyum başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır" ifadesini kullandı.
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