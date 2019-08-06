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Yıldırım orman yangınına yol açtı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı- Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

06 Ağustos 2019 Salı 14:51
Yıldırım orman yangınına yol açtı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Çınarpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 100 orman işçisiyle müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:51
  1. Kahramanmaraş
  2. Orman
  3. Yangın

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