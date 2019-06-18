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Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "İster bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir"

18 Haziran 2019 Salı 12:36
Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İster bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir." dedi.

Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ordulu sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, sivil toplum kuruluşları, iş alemi temsilcileri ve siyasetçilerle bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.

Toplantıda gerek Ordu'nun ilgili beklentileri gerekse Ordulu hemşehrilerin İstanbul ile ilgili beklenti ve önerilerini dinleme fırsatı elde edeceklerini belirten Yıldırım, "Belediye başkanından yeni dönemde ne gibi beklentileri olduğunu ve belediye başkanı seçilirsek ne gibi hizmetler yapacağımızı şehrin konularıyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaşmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla sabah programlarına başlamadan toplantılar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul'un sivil toplum kuruluşları bakımından çok zengin bir il olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hemşehri dernekleri dahil olmak üzere dernek, vakıf, federasyon toplam 23 bin sivil toplum örgütü var. Bunların her biriyle teker teker bir araya gelmek, bu kısa zaman içerisinde pek mümkün olmuyor. O bakımdan iller bazında hatta meslekler bazında zaman zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz değerlendirmeler yapıyoruz. İster bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir. Biz de bugün Ordu ilinden olup İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi temsilen; siyasetçileri, dernek başkanları, belediye başkanları ve diğer sivil toplum örgütlerini burada misafir ediyoruz. Bu konuları ele alacağız değerlendireceğiz."

Açıklamanın ardından Binali Yıldırım'ın Ordulu STK başkan ve temsilcileriyle olan toplantısı basına kapalı devam etti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:36
  1. Binali Yıldırım
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