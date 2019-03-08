Yıldırım, öğrencilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Siyasetin okulu yok, siyasetin okulu sokaktır. İnsan sevgisi varsa, siyasette başarılı olursun." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çapa Fen Lisesinde eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan torununun moderatör olduğu söyleşide, öğrencilerle buluştu.

Yıldırım, küçük yaşlarda geldiği İstanbul'da okuyup, bakan, başbakan, meclis başkanlığı yaptığını ifade ederek, şimdi İstanbul'a olan borcunu ödemek için belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'la öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Yıldırım, bir öğrencinin tarihi yapı olan okullarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili talebine olumlu cevap vererek, seçimden sonra kütüphane, laboratuvar ve diğer eksiklikleri gidereceklerini dile getirdi.

Yıldırım, metro duraklarının her birine küçük kütüphaneler yapacaklarını ifade ederek, "Mahalle takımlarını kurup, mahalle maçlarını başlatacağız. 961 mahallede futbol karşılaşmaları olacak. Önce mahalleler sonra ilçeler arasında, sonra da İstanbul genelinde düzenli müsabakalar olacak. Üç korner bir penaltı kuralını geri getireceğiz." diye konuştu.

Toplu ulaşımla ilgili projelerinin sorulması üzerine Yıldırım, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde metro ve tramvayların uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracağız. Şu anda 170 kilometre. Daha birçok hat yapılacak birbirine paralel. Bunlar olunca artık hiçbir sıkışıklık yaşanmayacak. Yani altyapıyı geliştireceğiz." yanıtını verdi.

- "İnsan sevgisi varsa, siyasette başarılı olursun"

Binali Yıldırım, siyasete atılmak isteyen bir öğrencinin tavsiye istemesi üzerine, "Siyasette olmak başka bir şey, mühendis olmak daha başka bir şey. Önce tıp doktoru ol. Bunun siyasetçi olmana engel bir tarafı yok. Siyasetin okulu yok, siyasetin okulu sokaktır. İnsan sevgisi varsa, siyasette başarılı olursun." diye konuştu.

"Yeni Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?" şeklindeki soru üzerine Yıldırım, metronun yapımının sürdüğünü, 1,5 yıl daha devam edeceğini aktardı.

Batman'dan gelen bir öğrencinin memleketindeki eğitimle bu okuldaki eğitim arasında fark olduğunu belirtmesi üzerine Yıldırım, "Buraya gelmeyi nasıl başardın? Bazen zorluklar başarıyı da beraberinde getiriyor. Senin oradan süzülerek buraya gelmen büyük başarı. Türkiye'nin parmakla gösterilen okuluna gelmişsin." dedi.

Yıldırım, okulun laboratuvarının iyileştirilmesi konusunda da söz verdiğini belirterek, konuya en kısa zamanda el atacaklarını söyledi.

- "Fatih'te 2 millet kütüphanesi yapacağız"

Bir öğrencinin Fatih'te spor ve sosyal aktiviteler için tesis talebini iletmesi üzerine ise Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, "Fatih bir iki yıl içerisinde İstanbul'da spora ve sportif faaliyetlere en kolay ulaşılacak ilçe olacak. Bunun için de projelerimiz mevcut. Birçok açık ve kapalı spor tesis yapacağız. Tarihi surların etrafındaki mezbelelik alan temizlendiğinde yaklaşık 5-6 kilometrelik yürüyüş, bisiklet yolları, açık-kapalı spor tesislerini inşa edeceğiz. Ayrıca Fatih'te öğrencilerin ders çalışıp kitap okuyacağı 2 millet kütüphanesi yapacağız." şeklinde konuştu.



Şehrin mimarisinin korunmasıyla ilgili projelerinin sorulması üzerine Turan, "İstanbul'da 35 bine yakın tescilli eser var. Yani tarihi nitelikte eser var. Bunun 12 bine yakını şu anda bulunduğunuz surlarla çevrili alan içerisinde. 12 bin eserden sadece bir tanesi şu an içerisinde bulunduğumuz eser. Bunlar içerisinde Sultanahmet, Ayasofya gibi bir sürü şaheserimiz var." ifadelerini kullandı.

Çapa Fen Lisesindeki söyleşiye eski bakan İsmet Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.