Binali Yıldırım, mutlu evliliğin formülünü açıkladı!

Her başarılı erkeğin yanında mutlaka güçlü bir kadın olduğunu söyleyen AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Ben kadınlara pozitif ayrımcılıktan yana değilim. Asıl olan kadınlara imkan tanımak, onların da aynı şartlarda mücadele etmesine alan açmak" dedi. Yıldırım, evliliğin sırrını ise 'İtaat et rahat et' diye açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, Çekmeköy'de kadın seçmenlerle bir araya geldi. Çekmeköy Doğa Park'ta düzenlenen kahvaltıya Çekmeköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz da katıldı.

"Sizler olmasaydınız bizler olmazdık"

Programında bir konuşma yapan Binali Yıldırım, "Kadınlarımız haklarında ne kadar güzel sözler söylense daha fazlasına layıktır. Kadınlar toplum anası, mayasıdır. Bizi bir arada tutan, bir olmamamızı sağlayan sizlersiniz. Yetiştirdiğiniz bir evladın toplumda temsil edilmesinin arkasında siz varsınız. Sizler olmasaydınız bizler olmazdık. Bu kadar basit. Verdiğiniz emeğin karşılığı bu dünyada yok" dedi.

"Her başarılı erkeğin yanında mutlaka güçlü bir kadın vardır"

Yıldırım, "Eşim Semiha hanımefendiye de bu vesileyle teşekkürü borç bilirim. Şu sıralar çok sıkça kullandığım bir ifade var; 'Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum'. Çok hassas bir insan, kendisi de sanırım dile getirmese de içinden geçiyordur. Her başarılı erkeğin arkasında değil yanında mutlaka güçlü bir kadın vardır. Bakan olabilirsiniz, Başbakan olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ama size bakan bir bakanın olduğunu unutmayın. Semiha Hanım da bize bakıyor, göz kulak oluyor, evlatlarını yetiştiriyor, bizim arkamızdan derliyor, topluyor, ailemizin birliğini beraberliğini devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

"Kadınlara pozitif ayrımcılıktan yana değilim"

Binali Yıldırım, "Kadınlarımıza yönelik çok şey söylenir. Pozitif ayrımcılıktan bahsediyorum. Bu konuda fikrim açık, ben kadınlara pozitif ayrımcılıktan yana değilim. Asıl olan kadınlara imkan tanımaktır, fırsat sağlamaktır, onların da aynı şartlarda mücadele etmesine alan açmaktır. Güzel olan budur, kıymetli olan da budur. Lütuf şeklinde verilen şeylerin arkası gelmez ve fazla bir anlamı da olmaz" dedi.

"Evliliğin sırrı itaat et rahat et"

Binali Yıldırım, "Kadına şiddeti durdurmak için en kapsamlı yasal düzenlemeleri yaptık. Aile Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Şiddet kime karşı gelirse gelsin, nefretle kınanması gereken bir şeydir. Sadece kınamak yetmez en ağır şekilde de cezalandırılmalı. Burada sadece cezalandırmak değil, eğitim ve bilinçlendirme de önemli. Ceza tek başına bir anlam ifade etmiyor. Mutlaka bilinçlendirme gerekir. Bunun için devletin kurumlarının hem kadınları hem erkekleri bu konuda bilinçlendirecek, eğitim çalışmalarını artırması lazım. Eskiden bizim zamanımızda evliler arasına girilmezdi. Aileler taraf olduğu zaman evliliğe katkı değil, olumsuz sonuç doğuruyor. Onun için evlileri tek başına bırakacaksın, kendi aralarında meselelerini halledecekler. Öbür türlü duygusal oluyor, 'benim kızım, benim oğlum' giriyor. Hepsi bizim kızımız, hepsi bizim oğlumuz. O yüzden karışmamak gerekiyor. Evliliğin sırrı 'itaat et rahat et'. 'Peki' demesini mutlaka başarmamız lazım" diye konuştu.