Yıldırım: “Mursi’nin ölümü suikast operasyonudur”

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatını değerlendirerek, "Bu, siyonizmin yıllarca sürdürdüğü bir suikast operasyonudur" dedi.

Yıldırım, Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin olarak ‘’Nedendir bilinmez. Dünyada değerli insanlar geri dönemeyeceği yolculuğa çıktıkları zaman yoklukları hissedilir ve aranır olurlar. Hayattayken bu değerli insanların kıymetleri bir türlü bilinmez ve anlaşılmaz. İşte bunlardan birisi de demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’dir. Muhammed Mursi ölmedi! Siyonizmin yıllarca sürdürdüğü operasyon kapsamında şiddet yanlısı azgın bir grup tarafından yavaş yavaş öldürüldü” diyerek, Mursi’nin vefatının demokrasi için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Yıldırım, “Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret âbidesidir. Onursuz olanlar ise Mısır’ın demokratik savaşına darbe vuranlardır. Mursi’nin vefatının dünyaya demokrasi mücadelesi adına bir örnek olması gerekir. Mursi onurlu yaşadı, şehit öldü” dedi.