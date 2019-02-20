0553 313 94 23

Yıldırım, MHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım:- ''Cumhur İttifakı'nın başladığı yer 15 Temmuz gecesidir''- ''Biz diyoruz ki; eğer mesele memleket meselesiyse gerisi teferruattır. Cumhur İttifakı'nın anlamı budur''- ''Ama dünyada esaret altına girmeyen tek ulus vardır o da Türk milletidir. Yine başkalarını da esaret almayan tek ulus vardır; onlar da Türklerdir. Ne esaret altına girmiş, ne de esaret altına almış. Böyle bir asil milletin evlatlarıyız''

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:19
Yıldırım, MHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, ''Cumhur İttifakı'nın başladığı yer 15 Temmuz gecesidir.'' dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında MHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım'ı kapıda MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu karşıladı.

Parti binasında konuşma yapan Yıldırım, MHP ile bir yola baş koyarak yürüdüklerini söyledi.

Girilen yoldan beraber netice alacaklarını belirten Yıldırım, ''İnandık, inanmak başarmanın yarısıdır. Diğer yarısı da gayrette bitiyor. Bizim görevimiz sefere çıkmak. Zafer Maltepe halkınındır. Zafer İstanbulluların desteğidir. Rabbimizin yardımıyla gerçekleşecektir.'' diye konuştu.

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın seçim öncesi kurulmuş bir ittifak olmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

''Cumhur İttifakı'nın başladığı yer 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz gecesi o alçaklar harekete geçtiğinde görüştüğüm ilk kişi Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İkinci arayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmuştur. O gece söyledikleri çok anlamlıdır. 'Sonuna kadar arkadanızdayız, ne lazımsa yapacağız, bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek' demiştir. O gece o şanlı direnişi birlikte gerçekleştirdik ve daha sonra Yenikapı ruhu 7 Ağustos'ta mahşeri bir kalabalığa tabii Cumhurbaşkanımız, biz, Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu da katıldı. Ama ondan sonra hattan çıktı. Olsun, biz doğru bildiğimiz yoldan kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra Anayasa değişikliği, halk oylaması oldu. Onun üzerine 24 Haziran seçimleri oldu. Elhamdulillah hepsinden de yüzümüzün akıyla çıktık. Şimdi ilk defa yeni sistemin yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı birlikte seçime giriyor. Tabii karşısında da bir ittifak var. Milletimiz herkesi dinleyecek ölçecek, biçecek, kararını verecek. Biz diyoruz ki; eğer mesele memleket meselesiyse gerisi teferruattır. Cumhur İttifakı'nın anlamı budur.''

- ''Allah'a şükür bölücü terörün de beli kırıldı''

Cumhur İttifakı'nın "bayrak, toprak, devlet, millet" demek olduğunu vurgulayan Yıldırım, milletin birliği, beraberliği ve kardeşliğinin her şeyin üstünde geldiğini belirtti.

Yıldırım, Türkiye'nin sadece Türkiye'nin geleceği için değil gönül coğrafyasındaki 1 buçuk milyon mazlum ve mağdur insanın hamisi olduğunu dile getirdi.

Bundan dolayı Türkiye'nin üzerine oyunlar oynandığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

''Allah'a şükür bölücü terörün de beli kırıldı. FETÖ terör örgütünün de gereği yapıldı, mahkemeler yapıyor. 22 Mayıs 2016'da başbakanlık görevini devraldığımda ilk söylediğim şey 'milletimiz merak etmesin, bu PKK belasını Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız.' Çıktı mı? Çıktı. Şimdi artık öyle rahat rahat ellerini, kollarını sallayarak eylem yapamıyorlar. Çünkü dedik ki; 'savunma değil taarruz esasına göre mücadele yapacağız.' İçeride, dışarıda mağaralarda, dağların arkasında, derelerde nerede olursa olsun bulduk etkisiz hale getirdik. İşte Afrin harekatı işte Cerablus, El-bab harekatı... Oradan milletimizin başını ağrıtan bu alçak terör faaliyetlerini sona erdirmek için yapılan çalışmalardı. İnşallah oralar temizlendi. Oraya 320 bin ölümden kaçan Suriyeli döndü, yerleşti. Diğerleri de gidecek. Burada misafir onlar. Geçici koruma verdik onlara. Şimdi Fırat'ın doğusunda sıra. Fırat'ın doğusu da temizlendiğinde geçip gidecekler. Hiç kimsenin kendi vatanı kadar, kendi toprağı kadar değerli bir şeyi yoktur. Ne kadar rahat olursanız olun. Vatan gibisi yoktur, vatan anadır, vatan istiklaldir, istikbaldir. Gençlerimiz, evlatlarımızın geleceğidir. Bağımsızlığın kıymetini ancak esaret altına girenler anlarlar. Ama dünyada esaret altına girmeyen tek ulus vardır o da Türk milletidir. Yine başkalarını da esaret almayan tek ulus vardır; onlar da Türklerdir. Ne esaret altına girmiş, ne de esaret altına almış. Böyle bir asil milletin evlatlarıyız.''

Yıldırım'a Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci de eşlik etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 21:19
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. mhp maltepe ilçe başkanlığı
  3. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya polisinden örnek davranış
    1. Kütahya polisinden örnek davranış
    2. Uçuruma düşen keçiyi AFAD kurtardı
    3. Fatih Terim: "Oyunun kilidini bizim ne..
    4. Azez’de, rejim bombardımanına karşıtı..
    5. Çanakkale’de 5.0 büyüklüğünde deprem
    6. Bakan Akar, Yüksekova’da esnaf..
    7. Çanakkale’deki deprem Tekirdağ ve..
    8. Hatay Büyükşehir Belediyespor,..
    9. Rejim saldırısı kameralara yansıdı
    10. Kaynağı belirsiz kokudan etkilenen 10..
    11. Çanakkale'de deprem
    12. BAE, Katar'a yönelik mal sevkiyatı..
    13. AFAD, 21.23'te merkez üssü..
    14. Marmara depremi için tarih verdi:..
    15. Askeri eğitim sırasında kaza: 5 asker..
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0..
    18. Trump'ın eski avukatı Cohen'in..
    19. Çanakkale'de deprem oldu son dakika
    20. Marmara Bölgesi'nde deprem
    21. Mansur Yavaş'a taksicilerden şok!..
    22. Marmara Bölgesi genelinde hissedilen..
    23. "Herhangi bir ittifak içinde değiliz"
    24. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Suriyeli..
    25. Antalya DOB'tan "Anadolu Nefesli..
    26. İstanbul’da yolcu motoru sis nedeniyle..
    27. MHP adayı Sarı: “Amasya’ya yeni bir..
    28. Çanakkale'de 5.3'lük deprem!..
    29. Yolcu motoru karaya oturdu
    30. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı