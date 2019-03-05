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Yıldırım, Luys TV'ye konuştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye'deki Ermenilere yönelik yayın yapan Luys TV'ye açıklamalarda bulundu - Binali Yıldırım: - "Farklı etnik gruptan olan her insanımız bizim paydaşımızdır, ortağımızdır. Gözümüzün rengi farklı, saçımızın rengi farklı, ten rengimiz farklı ama gözlerimizden akan yaşların rengi hep aynı. Buna göre kardeşçe yaşamamız lazım. İstanbul için ne karar alırsak birlikte alacağız"

05 Mart 2019 Salı 17:44
Yıldırım, Luys TV'ye konuştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, farklı etnik gruptan olan her insanın kendilerinin paydaşı, ortağı olduğunu belirterek, "Gözümüzün rengi farklı, saçımızın rengi farklı, ten rengimiz farklı ama gözlerimizden akan yaşların rengi hep aynı. Buna göre kardeşçe yaşamamız lazım. İstanbul için ne karar alırsak birlikte alacağız." dedi.

Binali Yıldırım, 6 Ocak'ta yayın hayatına başlayan ve "Türkiye'de Ermeni vatandaşlara yönelik yayın yapan" Luys TV'de "Şahnur Kazancı ile Gündem Özel" programına katıldı.

İstanbul'un kıtaların, medeniyetlerin birleştiği yer olduğunu söyleyen Yıldırım, "AK Parti iktidarı döneminde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 167 cemaat vakfına ait bin 29 eser iade edildi, tapuları verildi. Bu büyük bir sorunu ortadan kaldırdı. Önümüzdeki dönemde de bu davranışımızı aynı hassasiyetle sürdüreceğiz. Şu anda İstanbul’da azınlıklara ait 65 mezarlık var. bunun 16’sı Ermeni mezarlığı. Hepsinin bakımı, sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bu şehirde oturan herkes bizim hemşehrimiz. Hiçbir ayrı gayrı yok, kimsenin tedirgin olmasına gerek yok." diye konuştu.

Adalar konusundaki bir soru üzerine Yıldırım, "Adalar'ın en büyük problemi, belki şaşıracaksanız ama trafik problemi. Malum Adalar'da araç olmadığı için faytonlar yegane bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Ancak faytonları çeken atlara da gayriinsani muamele yapılıyor. Bunları çok aşırı yüklüyorlar, çok büyük eziyet yapılıyor. Belki nostalji olarak kalacak. Ulaşımı fayton görünümünde, elektrikle çalışan, çevre kirliliği yapmayan araçlar onun yerine konulabilir." dedi.

İstanbul'da Kurtuluş Demet Sokak'ta bir süre ikamet ettiğini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alt katta Ermeni komşumuz vardı. Birlikte oturduk ve en ufak rahatsızlık görmedik, bir aile gibi yaşadık. Türkiye’de bugün Ermenistan’dan gelip yaşayan 100 bin Ermeni var. Burada bizim yaşayan kadim Ermeni vatandaşlarımız var. Bu dünya, bu ülke hepimize yeter. Yeter ki hakkımızı, hukukumuzu koruyalım."

Binali Yıldırım, İstanbul'un geleceği için birlikte çalışacaklarını anlatarak, "Farklı etnik gruptan olan her insanımız bizim paydaşımızdır, ortağımızdır. Gözümüzün rengi farklı, saçımızın rengi farklı, ten rengimiz farklı ama gözlerimizden akan yaşların rengi hep aynı. Buna göre kardeşçe yaşamamız lazım. İstanbul için ne karar alırsak birlikte alacağız. Ayrıca şunu da ifade edeyim, bizim neler yapacağımız zaten 16 yıllık iktidarımızda görüldü." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:44
  1. Binali Yıldırım
  2. Ermeni
  3. Luys Tv

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