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Binali Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bağımsızlık Sarayı'nda, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

13 Kasım 2018 Salı 16:45
Binali Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Belarus'un başkenti Minsk'te Bağımsızlık Sarayı'nda Yıldırım'ın Lukaşenko ile görüşmesinde Türkiye - Belarus ilişkilerinin geliştirilmesi için atılacak adımların gündeme geldiği bildirildi.

İlişkiler detaylıca görüşüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lukaşenko'nun iki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefi için yapılması gerekenlerin ele alındığı görüşmede, yalnız ekonomik alanda değil, kültür, eğitim, bilim ve beşeri alanlarda da ilişkilerin detaylıca görüşüldüğü kaydedildi.

Yıldırım, daha sonra düzenlenen törende Zafer Anıtı'na çelenk koydu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:45
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım
  2. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
  3. Belarus
  4. Bağımsızlık Sarayı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Zafer Anıtı

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