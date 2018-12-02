Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de nezaket ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Meclis Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile Mecliste bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Yıldırım, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmek için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkana nezaket ziyaretinde bulundum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisini ziyaret ettiğini, daha sonra Meclisin tatile girdiğini hatırlatan Yıldırım, "Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Yıldırım, gazetecilerin "Ziyaretiniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı öncesinde bir veda ziyareti olabilir mi?" sorusuna ise yanıt vermedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Yıldırım'ın nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın görüşmede kendisini aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda bilgilendirdiğini dile getirdi.



