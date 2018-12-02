THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:- "Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de nezaket ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk"

02 Aralık 2018 Pazar 15:18
Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de nezaket ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Meclis Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile Mecliste bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Yıldırım, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmek için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkana nezaket ziyaretinde bulundum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisini ziyaret ettiğini, daha sonra Meclisin tatile girdiğini hatırlatan Yıldırım, "Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Yıldırım, gazetecilerin "Ziyaretiniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı öncesinde bir veda ziyareti olabilir mi?" sorusuna ise yanıt vermedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Yıldırım'ın nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın görüşmede kendisini aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda bilgilendirdiğini dile getirdi.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:18
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. iadeiziyaret
  3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Dünya Engelliler Günü mesajı
    1. Başkan Erdoğan Dünya Engelliler Günü..
    2. Fransa'daki olaylara "kaos" ve..
    3. TEM Otoyolunda trafiği kilitleyen kaza
    4. Milli takımın rakiplerine Lucescu’dan..
    5. Futbol: TFF 3. Lig
    6. Boşanmak üzere olduğu eşini..
    7. Zorba İsrail'den gösterilere müdahale
    8. Yardıma gelenlere ateş açtı,..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engellilere..
    10. Sürücü kursu sahibi, iş yerinde..
    11. İran gözdağı verdi! 'Yaptırımlar bize..
    12. Lucescu'dan EURO 2020 Elemeleri yorumu
    13. Batman'da korkunç kaza! 1 ölü, 4 yaralı
    14. GÜNCELLEME - Edirne'de kahvehanedeki..
    15. Refik Durbaş son yolculuğuna uğurlandı
    16. Futbol: TFF 2. Lig
    17. Adana'da saka kuşu operasyonu! Hepsi..
    18. Engelleri "mat" eden baba ve oğul
    19. İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki..
    20. Kanser hastası 16 yaşındaki Muhammet,..
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum