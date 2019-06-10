15 Temmuz gazisi Akit’e konuştu: Yıldırım kazanırsa İstanbul kazanır

FETÖ’nün 15 Temmuz akşamı giriştiği darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken İBB önünde hainler tarafından ağır yaralanan Erol Bulut, Akit’e konuştu. Hain darbe teşebbüsü sonrası 15 Temmuz Gazileri Platformunu kurarak mukaddes ruhu yaşatan Bulut, 23 Haziran seçimlerinden, ülkemize kurulan tuzaklara, CHP’nin terör örgütleriyle olan yakın mesaisinden Yenikapı ruhuna kadar birçok konuda gazetemiz okuyucuları için özel açıklamalarda bulundu.

Patates-soğan kumpası çöktü

-23 Haziran’a sayılı günler kala süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Milletimiz; patates, soğanla kurulmak istenen tuzağın farkına vardı. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden istediklerini alamayanlar, ekonomik ve siyasi baskılarla sonuç elde etmeye çalışıyor. Ben inanıyorum ki, Binali Yıldırım en az 200 bin oy farkla kazanacaktır. En olgun çağını yaşıyor. İstanbul’a katacağı çok şey var. Yerelde iktidar desteği de önemlidir. Aksi halde topal ördek olursunuz. 23 Haziran’da Binali Bey ile birlikte İstanbul da kazanacak. 31 Mart’ta organize bir çalışmaya düştük. Biraz da rehavete kapıldık. Başımıza bu musibet geldi.

Millete sırt döndüler, terörle iş tuttular

-CHP’nin son dönemdeki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yenikapı ruhuyla millete yakınlaşan CHP, daha sonra birden bire terör örgütleriyle iş tutar hale geldi. Bu bizi çok yaraladı. Zaman zaman şehit cenazelerinde bu tepkileri verdik. Çünkü canımız, ciğerimiz yanıyor. PKK’nın partisi ‘Kürdistan’da kazanacağız, Batı’da kaybettireceğiz’ diyor buna karşı çıkan tek bir CHP’li yok. Bizim kendisine karşı çıkmamızın da nedeni o. Vatan hepimizin. Lakin terör örgütleriyle işbirliği yapanlar hariç.

CHP 15 Temmuz’da dik durmadı

-15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimine de çok net bir tepki vermedi değil mi?

15 Temmuz’da neler olduğunu gördük. Ana Muhalefet Partisi Lideri, FETÖ’nün alçak darbe teşebbüsüne net şekilde karşı çıksaydı, ‘millete darbe yaptırmayız’ diyebilseydi durum farklı olurdu. Çizgilerimiz ayrıştı.

-AK Parti’ye yönelik uluslararası siyasi baskının temel saiki sizce ne olabilir?

AK Parti 100 yıldır boynumuza vurulan boyunduruktan kurtulmak için mücadele veriyor. Bunun bedelini de ödeyeceğini biliyordu. Ekonomik ve siyasi baskıların temelinde de bu var.

Bekâ meselesi halen canlı

-Son dönemdeki gelişmelerle ‘bekâ’ vurgusunu değerlendirirsek neler söyleyeceksiniz?

Ülkemiz bir nevi savaş sürecinden geçiyor. Bekâ meselesinin halen canlı olduğunu düşünüyorum. Biz Malazgirt’ten bu yana bedel ödüyoruz. Bedelimizin karşılığında şehitlik var, gazilik var. Bu bilincimizi ayakta tutmalıyız. 15 Temmuz ruhunu özümsemeliyiz. Akit, 15 Temmuz ruhunun canlı olması için sesimize ses oluyor. Yanımızda duruyorsunuz. Yönetim Kurulunuzun şahsınsa bütün ekibinize teşekkür ediyoruz.

-Hükümetin gazilerimiz ve şehitlerimizle ilgili çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Şehit ailelerine ve gazilere hükümetimiz her türlü desteği veriyor. Özel davranıyorlar. Adeta bizleri muhafazaları altına aldılar. Bizler de tevazuyu elden bırakmadan bu şuurla yaşamalıyız.