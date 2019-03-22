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Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Çalışan kadınlarımızın en önemli ihtiyaçlardan biri çocuk yuvası ve kreştir. İstanbul'un 39 ilçesi, bunun 961 mahallesi var. Bu mahallelerin 300'ünde hiç kreş yok, buralara kreş açacağız ve evlatlarınızı emniyetli bir şekilde bırakacaksınız. İşinize gidip sonra dönüp çocuğunuzu alacaksınız"- "Eskiden kız çocuklarımız okula bile gidemiyordu. Hamdolsun 16 yılda Türkiye'nin her tarafında açtığımız üniversitelerde okuyan gençlerin yarıdan fazlası kız öğrencilerden oluşuyor"

22 Mart 2019 Cuma 17:31
Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Çalışan kadınlarımızın en önemli ihtiyaçlardan biri çocuk yuvası ve kreştir. İstanbul'un 39 ilçesi, bunun 961 mahallesi var. Bu mahallerin 300'ünde hiç kreş yok, buralara kreş açacağız ve evlatlarınızı emniyetli bir şekilde bırakacaksınız. İşinize gidip sonra dönüp çocuğunuzu alacaksınız." dedi

Binali Yıldırım, Kartal MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ardından Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Salonunda gerçekleşen Kadın Kolları Üyeleri ile Buluşma Programı'na katılan Yıldırım, seçime az bir süre kaldığını anımsattı.

"AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'le Kartal tek yürek mi? Maşallah. 8 gün sonra hasret bitiyor, Kartal değişime 'Evet' diyor." diyen Yıldırım, Kartal'dan Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine Arzu ve Elif hanımı seçtiklerini, ilçenin kadın eli değdiğinde daha güzel olacağını ifade etti.

Yıldırım, gönül belediyeciliği yapacaklarını ve bunu söylerken kadınların sevgi ve şefkat dolu gönüllerinden ilham aldıklarını vurguladı.

Erkeklerin ve başarılarının arkasında kadınların olduğunu anlatan Yıldırım, yeni dönemde gönül belediyeciliğinde kadınlara çok ihtiyaç olacağını dile getirdi. Kadınların iş, ev, siyaset hayatındaki önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi kadınlarımız için İSMEK eğitim merkezlerinde önemli projeler yapacağız. İSMEK İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin meslek edindirme kuruluşu. 1 yılda 350 bin İstanbulluya eğitim veriyor ve meslek öğretiyor. Şimdi yeni dönemde İSMEK sizin emrinizde olacak. Kendi beceri ve el emeğinizle yaptığınız işler varsa, bütçeye katkı sağlamak istiyorsanız, onu da biz değerlendireceğiz. Onların satışını ve pazarlamalarını biz yapacağız. Böylece sizin aile bütçesine önemli katkı sağlayacağız."

"Çalışan kadınlarımızın en önemli ihtiyaçlarından biri çocuk yuvası ve kreştir." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'un 39 ilçesi, bunun 961 mahallesi var. Bu mahallerin 300'ünde hiç kreş yok, buralara kreş açacağız ve evlatlarınızı emniyetli bir şekilde bırakacaksınız. İşinize gidip sonra dönüp çocuğunuzu alacaksınız. Eskiden kız çocuklarımız okula bile gidemiyordu. Hamdolsun 16 yılda Türkiye'nin her tarafında açtığımız üniversitelerde okuyan gençlerin yarıdan fazlası kız öğrencilerden oluşuyor. Bu bizim gururumuz. Kızlarımız ve kadınlarımız daha çalışkan ve başarılı."


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:31
  1. Binali Yıldırım
  2. kadın kolları
  3. Kartal
  4. Uğur Mumcu Salonu

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