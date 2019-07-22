Yıldırım, İzmir’de hastane açtı

İzmir’de Kınık Devlet Hastanesinin açılışını gerçekleştiren 28. Dönem TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “Solcuların, CHP zihniyetinin; bu ülkede hiçbir hizmeti yoktur. Bu halk bunlara iktidar vermedikleri için konuşmakta usta oldular. 50 yıldır konuşuyorlar ama sağ iktidarlar hep hizmet yapmıştır, proje yapmıştır, ülkeyi kalkındırmanın ve dertlisi olmuşlardır” derken, S-400’lerle ilgili de, “Biz vatandaşlarımızın, ülkemizin savunmasını, güvenliğini sağlamayacak mıyız? Bunu yaparken birilerinden izin mi alacağız?” dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere İzmir Kınık’a gelen 28. Dönem TBMM Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kınık Devlet Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da,telekonferansla açılışa katılarak eş zamanlı olarak Foça Devlet Hastanesinin açılışını yaptı. Kınık’taki açılış törenine geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve ilçe belediye başkanları, AK Parti İzmir Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kınık halkı, hastanenin açılışı nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, Yıldırım’ı da ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı. Yapımına 2 yıl önce başlanan hastanede acil servis, ameliyathane, yoğun bakım servisi, anestezi servisi, çocuk servisi, kadın doğum servisi, dahiliye servisi, genel cerrahi servisi, fizik tedavi servisi, üroloji servisi ve diş polikliniği servisi bulunuyor. Ayrıca Bergama ilçesindeki devlet hastanesinden gelecek doktorlar da iki gün göz tedavisi hizmeti verecek. 6 bin 156 metrekare kapalı alanda, 2 katlı ve 25 yataklı hastane, geçen ay hizmete girmişti.

“Bu müziği 2014’ten hatırlıyor musunuz?”

Kürsüye, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sırasındaki seçim şarkısıyla çıkan Yıldırım, “2014’e götürdünüz bizi. Bu müziği 2014’ten hatırlıyor musunuz?” dedi. Yıldırım, “Sizler bizim baş tacımızsınız. Biraz fazla ara vermişiz. Özledik sizi. Bugün özlem gideriyoruz. Başkanımız ‘doğalgaz, TOKİ, hastane’ dedi, yapıldı. Şimdi de sağlık meslek yüksekokulu açılacak. Önümüzdeki sene Bakırçay Üniversitesine bağlı olarak açılacak. Bergama da AK Parti belediyeciliği ile tanıştı. Gönül belediyeciliği Bergama’da da hayata geçti. Demek ki Kınık ve Bergama ağabey kardeş olarak el ele vererek çok güzel hizmetleri Bakırçay Havzasına getirecekler. Buraya İZBAN sözümüz var. İhalesi yapıldı ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın haberi yok. Öğrenir, daha yeni. Bergama’ya İZBAN geldikten sonra Bergama’dan ta Selçuk’a kadar 188 km dünyanın en uzun raylı sistemini İzmir’e kazandırmış oluyoruz. İzmir’in yollarını böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Şunu herkes bilsin ki; yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Alçaklara, PKK’lıya, FETÖ’ye, terör örgütlerine bu topraklarda göz açtırmayız. Buna en önce Kınık, Bergama, İzmir karşı çıkar” diye konuştu.

“Lafla peynir gemisi yürümüyor”

Kınık Devlet Hastanesi sözünün 2006’da verildiğini ve sözün tutulduğunu kaydeden Yıldırım, “Rabbim hastalık vermesin ama lazım olduğunda elimizin altında tesisimizin olması çok güzel bir şey. ‘Sağlık olsun’ demekle sağlık olmuyor. 17 yıldır Türkiye sevdalısı liderimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizi bir baştan bir başa kalkındırdık. Kim hayal edebilirdi? 600 yıllık hayal; Sabuncubeli Tüneli yapıldı. İzmir-Manisa arası 15 dakikaya indi. İstanbul-İzmir arası 2 saat 50 dakikaya düşecek. Hayaldi, gerçek oldu. Nereden nereye. Bununla kalmıyor, şimdi İzmir’den Bergama’ya kadar, Çandarlı Limanı’na kadar 76 kilometre otoyol yapıyoruz. Bu yol bittiğinde İzmir’den buraya gelmek yarım saat bile sürmeyecek. İşte hizmet, insan sevgisi bu. Lafla peynir gemisi yürümüyor” ifadelerine yer verdi.

“Onların tek işi konuşmak”

Konuşmasında CHP’ye yüklenen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Solcuların, CHP zihniyetinin; bu ülkede hiçbir hizmeti yoktur. Onların tek işi konuşmak. Konuşmayı çok güzel yaparlar. Çünkü bu halk bunlara iktidar vermedikleri için konuşmakta usta oldular. 50 yıldır konuşuyorlar ama sağ iktidarlar hep hizmet yapmıştır, proje yapmıştır, ülkeyi kalkındırmanın ve dertlisi olmuşlardır. Son 17 yıldır Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, İzmir’in nereden nereye geldiğini en iyi sizle biliyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Durmak yok, yola devam. Daha güzel olacak. daha güzel hizmetleri hep beraber ülkemize, İzmir’imize kazandıracağız.”

Sesi kısılınca güldü

Türkiye’nin bölgede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bölgemizin etrafında maalesef bir takım planlar yapılıyor. Bize ‘S-400’ü niye aldınız?’ diyorlar. Biz vatandaşlarımızın, ülkemizin savunmasını, güvenliğini sağlamayacak mıyız? Bunu yaparken birilerinden izin mi alacağız? Bu millete böyle şey yakışır mı?” diye sordu. Yıldırım’ın bu sırada sesi kısılırken, bu durumu da gülerek karşıladı. Yıldırım, “Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Açılış töreninde konuşan geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de “Bu devlet hastanemizde emeği geçen her kimse varsa hepsinden Allah razı olsun. Allah muhtaç etmesin, eksik de etmesin. Her gelen buradan şifa olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kınık’tan telekonferans ile Foça’ya bağlanılarak iki hastanenin açılışı yapıldı. Protokol daha sonra hastaneyi gezdi.