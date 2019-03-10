Yıldırım, İstanbul'da kütüphane sayısını 39'a çıkartacak

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın, göreve geldiğinde, İstanbul'da 22 olan kütüphane sayısını her ilçede yapılacak ve 7 gün 24 saat açık olacak yeni kütüphanelerle 39'a çıkartacağı bildirildi.

Yıldırım'ın, İstanbul'a kazandırılmasını hedeflediği "Kütüphane 24" projesinin detayları paylaşıldı. Yıldırım'ın megakent için geliştirdiği yüzlerce proje arasında kültür ve sanatla ilgili olanlar dikkati çekiyor. Kütüphane 24 projesi de bunların içinde en çarpıcı olanlardan biri.

Bu projeyle İstanbul’da 22 olan kütüphane sayısının, her ilçeye yeni yapılacak olan 7/24 açık kütüphanelerle artırılması hedefleniyor. 39 ilçenin tamamında hizmete girecek olan bu kütüphaneler, tam zamanlı çalışacak.



- İnternetten erişim



Kütüphane 24'lere internet üzerinden dijital kaynaklara 7 gün 24 saat 365 gün erişim sağlanacak. Çocuklar ve gençler için farklı çalışma ortamları sunan merkezler, ayrıca bünyelerinde çeşitli dinlenme ve etkinlik mekanlarını da barındıracak.



- Rami'ye 75 bin metrekarelik kütüphane



Halihazırda İstanbul’u temsil edecek büyüklükte bir şehir kütüphanesi bulunmamasından yola çıkan Binali Yıldırım ve ekibi, bu açığı kapamakta iddialı. Milyonlarca esere ve dijital yayına sahip olacak Rami Şehir Kütüphanesi’nin şehrin en büyük kütüphanelerinden biri olması hedefleniyor. Akademik çalışmalardan, ödevlere, entellektüel söyleşilerden gündelik okumalara kadar herkese hizmet edecek olan Rami Şehir Kütüphanesi, 75 bin metrekare alan üzerinde 33 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek.



- Atatürk Kitaplığı'nda okuma "AŞK"ı



On yıllardır İstanbul’a hizmet eden Atatürk Kitaplığı, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi kurulacak. İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere tüm üniversitelere, öğrenci ve araştırmacılara hizmet edecek AŞK (Atatürk Şehir Kütüphanesi), Atatürk Kültür Adası'nın önemli bir parçası olacak. 14 bin 300 metrekare alan üzerindeki Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nin 4 bin 159 metrekare kapalı alanı, Atatürk Kitaplığı’nın bin 766 metre

karelik alanıyla birleşerek 6 bin metrekarelik bir alanda kitap kurtlarını, entelektüelleri ve akademisyenleri ağırlayacak.



- Türkiye, kitap okuma oranında 86'ıncı sırada



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2017 yılı verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86'ncı sırada, yoksul Afrika ülkeleriyle aynı kategoride.



Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ise Türkiye'de kitap, ihtiyaç listesinin 235'inci sırasında yer alıyor. Dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 1,3 dolarken, Türkiye'de çeyrek dolar.











