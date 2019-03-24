0553 313 94 23

Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de çok güzel eserler bıraktı. Şimdi sıra Ataşehir’de”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ataşehir’de İsmail Erdem ile birlikte Sivaslılar Günü’ne katıldı.

24 Mart 2019 Pazar 10:11
Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de çok güzel eserler bıraktı. Şimdi sıra Ataşehir’de”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ataşehir’de İsmail Erdem ile birlikte Sivaslılar Günü’ne katıldı. Yıldırım, "İsmail Erdem Sancaktepe’de bir efsane oldu. Çok güzel eserler bıraktı. Şimdi sıra Ataşehir’de” dedi.


Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde gerçekleşen Sivaslılar Günü’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem ile çok sayıda Sivaslı katıldı.


Ataşehir’de Sivaslılara seslenen Yıldırım, "Ataşehir’de Sivaslı hemşehrinize sahip çıkacak mısınız? Başkan yapacak mısınız? Bu iş Ataşehir’de bitti. Yiğido evet dedi mi her şey olur. Ataşehir’de gönül belediyeciliğine hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. İsmail Erdem Sancaktepe’de bir efsane oldu. Çok güzel eserler bıraktı. Çok güzel bir isim bıraktı. Şimdi sıra Ataşehir’de. İsmail Erdem ile Erdemli Belediyeciliğe Bismillah diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemiz için tezgâh kuranlar, plan yapanlara fırsat vermesin” dedi.



"Ataşehir halkı gerçek anlamda bizleri bağrına basıyor"


AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Erdem, "Ataşehir halkı değişim istiyor. Ataşehir halkı 31 Mart’ı iple çekiyor. Ataşehir halkı gerçek anlamda bizleri bağrına basıyor. 31 Mart’a Ataşehir’de bir Sivaslı başkan seçilmiş olacak. Her gittiğimiz yerde samimi davranışlarımızla toplumumuzu bütünleştiriyoruz. Ataşehir’de yaklaşık 34 bin civarında Sivaslı seçmen var. Bu 34 bin Sivaslı seçmenimiz isterlerse İsmail Erdem’i başkan yapar. Ataşehir’de sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sizler adına sergilemeye gayret edeceğiz. Çok çalışacağız, sorunları çözeceğiz. Ankara’da merkezi yönetim ile çalışacağız. İstanbul’da Sayın Binali Yıldırım bey ile çalışacağız. Ataşehir’i imar edeceğiz. Halkımız huzur içerisinde, refah içerisinde yaşayacak” şeklinde konuştu.



Ataşehir’e 100 milyonluk spor kompleksi yatırımı


Ataşehir’e iki tane spor kompleksi yapılacağını söyleyen Erdem, “Bulunduğumuz alana zemin altı 525 araçlık otopark, olimpik ölçekli yüzme havuzu, spor salonu ve üzerinde futbol sahası olarak gençlerimizin hizmetine sunulacak, büyük bir stat olacak. Maliyeti yaklaşık 100 milyon TL’nin üzerinde olacak bir yatırım. Aynı projeyi Esatpaşa Mahallesi’nde de planladık. Esatpaşa’daki spor kompleksinin 5 Nisan’da, İçerenköy’deki spor kompleksinin de 10 Nisan’da ihalesi olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:11
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik Pazarlama konulu konferans
    1. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    2. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    3. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    4. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    5. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    6. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    7. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    8. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    9. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    10. Fıstık çamının geleceğine imza
    11. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    12. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    13. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    14. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    15. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    16. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    17. Ankara Cumhur dedi
    18. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    19. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    20. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    21. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    22. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    23. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    24. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    25. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    26. Kirası 822 milyon euro
    27. Termal turizmde büyük hedef Rusya
    28. Öldürüp telefonundan "ben iyiyim merak..
    29. KTO Başkanı Gülsoy: “ÖTV ve KDV..
    30. İstanbul’a atık yakma ve enerji üretim..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak