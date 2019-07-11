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Yıldırım isabet eden kişi öldü, eşi yaralandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:27
Yıldırım isabet eden kişi öldü, eşi yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan eşi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal İmam Hüseyin Mahallesi Algın Yurt mevkisinde ot biçen Osman Sarıkoç'un (57) bulunduğu traktöre yıldırım isabet etti.

Sarıkoç olay yerinde yaşamını yitirdi, yanında bulunan ve yaralanan eşi Elif Sarıkoç (55) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İmam Hüseyin Mahallesi Muhtarı Erbakan Sivri, AA muhabirine, yağmur nedeniyle yolun aşırı çamur olduğunu ve olay yerine yaklaşık bir saatte gidilebildiğini belirterek, "Olayın ardından Elif Sarıkoç telefonla 112'yi ve bizleri aradı. Arazide olduğu için oraya gitmek zaman aldı." dedi.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:27
  1. Ankara
  2. Çubuk
  3. yıldırım

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