Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti Tokat'ın Sulusaray ilçesinde pancar tarlasında çalışan kadın, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde pancar tarlasında çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Malum Seyit Tekke Mahallesinde bulunan pancar tarlasında çalışan Mümine İlhan'a (55) yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan İlhan, kaldırıldığı ilçe hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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