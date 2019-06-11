Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde pancar tarlasında çalışan kadın, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü11 Haziran 2019 Salı 19:06
TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde pancar tarlasında çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Malum Seyit Tekke Mahallesinde bulunan pancar tarlasında çalışan Mümine İlhan'a (55) yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan İlhan, kaldırıldığı ilçe hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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