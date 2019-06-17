Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı - Yıldırım isabet eden evde çıkan yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde öğlen sonrası başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Etkisini artıran yağışla yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler güçlük yaşadı. AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi. Kent merkezi Alibey Mahallesi Kamer Çıkmazı'nda Rafet Güney'e ait eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Evde tek başına olan 17 yaşındaki Meltem Güney dumandan etkilendi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan Güney, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



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